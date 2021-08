"Suomella on huikeat mahdollisuudet" – näin suomalainen teknologia voi auttaa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä

– Raportti vahvistaa sen, minkä tiede on jo aikaisemmin kertonut. Meillä on valtavasti uutta tutkimusnäyttöä siitä, että ihminen aiheuttaa ilmastonmuutosta, sen seuraukset ovat todella vakavat ja toimiin pitää tarttua heti. Toisaalta meillä on vielä mahdollisuus hillitä ilmastonmuutos tasolle, jolla seuraukset ovat kohtuulliset eivätkä vakavat. Jos toimimme nopeasti, IPCC:n raporttia kommentoi Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Raportti jättää avoimeksi, voidaanko lämpeneminen pysäyttää 1,5 prosenttiin.

– Reilusti alle kahteen asteeseen on vielä ihan hyvät mahdollisuudet, jos maailmanlaajuisesti toimitaan nopeasti ja tämä vuosikymmen on todella ratkaiseva, Leskelä sanoo.

Tuulivoima, ydinvoima, aurinkovoima...

Maailmalla on jo paljon teknologioita, joilla hiilipäästöjä voidaan hillitä energian tuotannossa.

– Energiantuontanto on todella merkittävä osa tätä haastetta. Valtaosa teknologioista on jo olemassa ja ne ovat kustannuksiltaan melko edullisia ja kilpailukykyisiä. Pitkälti on kyse siitä, että fossiilisista energialähteistä luovutaan ja tilalle otetaan puhtaasti tuotettua sähköä.

– Tällä hetkellä edullisin tapa tehdä sähköä on tuulivoima, edelleen ydinvoima, aurinkoenergia on globaalisti erittäin merkittävä ja totta kai vesivoima on hyvin tärkeä. Kiertotalouden hengessä myös bioenergia on myös merkittävä, Leskelä listaa.

Vetytalouteen panostetaan tällä hetkellä myös paljon, sanoo Teknologiateollisuuden EU-vaikuttamisen päällikkö Aleksi Koskela.

– Korvataan vedyllä fossiilinen hiili ja vety valmistetaan vedestä. Se on uusi tapa päästää eroon hiilidioksidipäästöistä erityisesti terästeollisuuden puolella, Koskela kertoo.

"Suomella on huikeat mahdollisuudet"

ST1-huoltoasemaketjun perustaja Mika Anttonen on sanonut, että vihreä kasvu on "suurta huijausta".

Anttosen mielestä on vahingollista olla edelläkävijä, koska teknologiat vanhenevat ja niiden hinta halpenee ja kilpailijat pahimmillaan painavat ohi. Uutisaamussa ajatus tyrmättiin.

– On selvää, että emme voi ottaa nyt käyttöön ratkaisuja, jotka ovat äärettömän kalliita. Mutta ajatus on sikäli outo, että mikään teknologia ei kehity odottamalla. Kaikki uudet teknologiat otetaan käyttöön sitä mukaa kun ne kehittyvät ja sitä kautta tulee sarjatuotantoa ja hinnat tulevat alas. Sähköinen liikenne on tästä hyvä esimerkki, tuulivoima on käynyt sen jo läpi ja aurinkoenergia käytännössä myös, Energiateollisuuden toimitusjohtaja Leskelä toteaa.

– On vielä ratkaisuja, joita pitää tutkia ja ottaa vähitellen käyttöön. Meillä on Suomessa huikeat mahdollisuudet, on osaamista ja tiedetään, että näitä teknologioita tullaan tarvitsemaan globaalisti. Uskon, että olemme tässä voittajia ja se tulee olemaan Suomen taloudelle positiivinen eikä negatiivinen asia.

Teknologiateollisuuden mukaan Suomessa rahaa pitäisi nyt käyttää sähköistämiseen.