Helsingissä huomiota herättänyt jääteos sulikin jo viikonlopun aikana: "Jos olisimme laittaneet 27 000 euroa puiden istuttamiseen, kukaan ei olisi huomannut"

I.C.E.-teos (Indisputable Case of Emergency) toteutettiin vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupungin, Lahden toimesta.

– Somessa pääsi leviämään aivan virheellinen käsitys siitä, että olisi laitettu 200 000 euroa jäähän. Näin ei ole, jään osuus kokonaiskustannuksesta on noin 12 prosenttia, Vauramo kertoo.

– Jään rakentaminen on ihan oma osaamisen alueensa. Se vaatii kovaa luonnonjäätä, jota ei tuollaisissa määrissä ole kovin helppoa löytää ihan eteläisestä Suomesta.

"Perinteisillä toimilla ei saada näkyvyyttä"

Viestintätoimiston ja arkkitehtitoimiston kanssa yhteistyössä toteutettu on herättänyt huomiota niin puolesta kuin vastaan. Moni on kritisoinut sitä, miksi tällaisia resursseja on käytetty taiteeseen ilmastonmuutoksen nimissä.