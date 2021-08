Kymmenet saarivaltiot vetosivat olemassaolonsa puolesta – "Vaikka lämpeneminen pysähtyisi 1,5 asteeseen, meriveden pinta nousee"

Australia on yksi maailman suurimmista fossiilisten polttoaineiden viejistä ja useiden ilmastokriisin pahentamien katastrofien uhri. Viime vuosina maa on kärsinyt voimakkaasta kuivuudesta, historiansa suurimmista tulipaloista, tulvista ja rannikkoeroosiosta muiden katastrofien ohella.

Kiinan ulkoministeriö puolestaan korosti maan hallituksen nykyistä politiikkaa ja sitoumuksia kamppailussa ilmastonmuutosta vastaan. Maan hallitus on asettanut tavoitteeksi, että Kiinasta tulee hiilineutraali vuoteen 2060 mennessä. Kiinaa on arvosteltu siitä, että se on avannut kymmeniä uusia hiilivoimalaitoksia talouskasvunsa varmistamiseksi.