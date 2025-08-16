CNN: Hurrikaani Erin voimistunut hämmästyttävän nopeasti Atlantilla

Luokan 5 hurrikaaniksi kohonnut Erin on yksi Atlantin historian nopeimmin voimistuneista myrskyistä.

Uutiskanava CNN kertoo, että Erin on käynyt läpi hämmästyttävän nopean voimistumisen. Hurrikaanien nopean voimistumisen ilmiö on yleistynyt huomattavasti viime vuosina ilmastonmuutoksen seurauksena.

Erinin tuulten nopeus kohosi 120 kilometrin tuntivauhdista 257 kilometrin tuntivauhtiin vain hieman yli 24 tunnissa.

Tämä tekee Erinistä yhden historian nopeimmin voimistuneista Atlantin hurrikaaneista ja mahdollisesti nopeimmin voimistuneen myrskyn ennen syyskuun alkua. Äärimmäisen nopea tuulen voimistuminen tapahtuu yleensä vasta syyskuussa ja lokakuussa.

Hurrikaani Erin ei todennäköisesti osu suoraan mihinkään maa-alueelle, vaan se kulkee Puerto Ricon pohjoispuolella ja kääntyy sitten koilliseen kohti avomerta Atlantilla ensi viikolla. Hurrikaanin koon odotetaan tässä vaiheessa kaksinkertaistuvan tai jopa kolminkertaistuvan.