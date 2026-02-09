Ghislaine Maxwell kieltäytyi todistamasta suhteestaan Epsteiniin ilman armahdusta.
Yhdysvalloissa edustajainhuoneen valvontavaliokunnan kuultavaksi kutsuttu Ghislaine Maxwell kieltäytyi tänään maanantaina vastaamasta kysymyksiin suhteestaan seksuaalirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniin ilman armahdusta presidentti Donald Trumpilta.
64-vuotias Maxwell on tuomittu 20 vuoden vankeusrangaistukseen alaikäisten tyttöjen värväämisestä Epsteinin hyväksikäytettäväksi.
Lue myös: Epstein-kohu velloo Norjassa, poliisi tutki huippudiplomaatin kodin
Epsteinin rikoskumppani vetosi Yhdysvaltain perustuslain viidenteen lisäykseen, joka antaa hänelle oikeuden olla todistamatta itseään vastaan oikeudessa.
– Meillä olisi ollut paljon kysymyksiä, jotka koskivat hänen ja Epsteinin tekemiä rikoksia sekä mahdollisia rikoskumppaneita, valiokunnan puheenjohtaja James Comer kertoi toimittajille.
Maxwell on edelleen ainoa henkilö, jota on syytetty ja joka on tuomittu Epsteiniin liittyvistä rikoksista.