Norjan poliisi kertoo tehneensä ratsian diplomaatti Mona Juulin ja tämän miehen Terje Röd-Larsenin kotiin Oslossa.
Mona Juulia epäillään törkeästä korruptiosta ja hänen miestään Terje Röd-Larseninia avunannosta.
Juul erosi suurlähettilään pestistään viikonloppuna. Juul ja Röd-Larsen olivat tärkeässä roolissa Israelin ja palestiinalaisten välisten Oslon sopimusten synnyssä 1990-luvulla.
Yhdysvalloissa julkaistut asiakirjat ovat osoittaneet pariskunnan olleen läheisissä yhteyksissä seksuaalirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniin.
Epstein-paljastukset ovat ravistelleet Norjaa laajasti. Kruununprinsessa Mette-Maritin yhteydet Epsteiniin ovat osoittautuneet läheisiksi, ja myös Norjan entinen pääministeri Thorbjörn Jagland on joutunut tutkinnan kohteeksi.
Pääministeri Jonas Gahr Störe haluaa parlamentin nimittämän riippumattoman tutkimuskomission selvittämään norjalaisten Epstein-yhteyksiä.