Matkustaja vaati korvauksia myöhästymisestä – lentoyhtiö ei ollut samaa mieltä: "Lentokentällä vallitsi kaaos"

Matkustaja saapui määränpäähänsä seitsemän tuntia myöhässä alkuperäisestä aikataulusta ja vaati lentoyhtiöltä korvausta.

Matkustaja oli lentämässä Amsterdamista Helsingin kautta Vaasaan heinäkuussa 2022. Lento Helsinkiin viivästyi kuitenkin aikataulustaan tunnin ja 41 minuuttia.

Matkustaja menetti viivästyksen vuoksi jatkoyhteytensä Vaasaan, jonne hän lopulta saapui seitsemän tuntia myöhässä.

Kuluttajariitalautakunnan pöydälle tulikin selvitykseen se, oliko matkustaja oikeutettu EU-asetuksen 261/2004 mukaiseen vakiokorvaukseen.

Matkustaja vetosi lentoyhtiön tiedotteeseen

Matkustaja vaati lentohtiöltä 400 euron vakiokorvausta. Hänen mukaansa tilanne johtui lentohtiön antamasta virheellisestä informaatiosta.

Lento Helsinkiin lähti melkein kaksi tuntia aikataulustaan myöhässä, joten matkustaja ei ehtinyt jatkolennolleen Vaasaan.

Lentoyhtiö ei suostunut maksamaan vakiokorvausta, koska katsoi olosuhteiden olleen toimivaltansa ulkopuolella.

Matkustaja kuitenkin vetosi lentoyhtiön tiedotteeseen, jossa kehotettiin saapumaan lentokentälle viimeistään kahta tuntia ennen lennon lähtöä. Osa matkustajista oli noudattanut viestin ohjetta, ja heitä odotettiin melkein kaksi tuntia.

Amsterdamisssa sijaitsevan Schipholin lentokentän vaikea jonotilanne oli kuitenkin yleisessä tiedossa, kuten se, että sinne pitää saapua jo neljä tunitia ennen lennon lähtöä, koska jo pelkkä turvatarkastusjono on kahden tunnin pituinen. Tästä oli tiedotettu myös lentokentän verkkosivuilla.

Matkustajan mukaan lentoyhtiö olisikin voinut välttää viivästyksen, jos se olisi tiedottanut asiasta matkustajille oikein.

Lentoyhtiö kiisti vaatimukset – "Lentokentällä vallitsi kaaos"

Lentoyhtiö vetosi siihen, että matkustajan lennon viivästys johtui ennennäkemättömän suurista ruuhkista Amsterdamin lentoaseman turvatarkastuksessa.

Heinäkuussa 2022, kahden vuoden koronapandemian jälkeen, matkustajamäärät olivat Euroopassa hyvin korkeat, ja Euroopan suuret lentoasemat olivat vaikeuksissa suurten matkustajavirtojen äärellä, lentoyhtiö perustelee.

Yhtiön mukaan henkilöstöpulaa ei ollut vain turvatarkastuksessa, vaan myös muissa lentokentän palveluissa. Henkilöstövajaus vaikeutti matkustajien kulkua lentoasemalla niin, että kyseiselle lennolle tulevat matkustajat eivät ehtineet lähtöportille ajoissa. Matkustajien matkatavarat kuitenkin olivat jo koneessa.

Lentoliikenteen turvallisuusvaatimukset edellyttävät, että matkatavarat ja niiden omistaja kuljetetaan aina samalla lennolla. Niinpä ruumassa oli paljon matkatavaroita, jotka olisi pitänyt poistaa sieltä, jotta lento olisi voinut lähteä ilman puuttuvia matkustajia.

– Mutta koska lentokentällä vallitsi kaaos, henkilökunta oli kiinni muissa työtehtävissä eikä henkilökuntaa näin ollen ollut saatavilla purkamaan matkatavaroita ruumasta ajoissa. Lentoyhtiöllä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin odottaa kaikkien myöhässä olevien matkustajien saapumista lennolle. Tämä aiheutti edellä mainitun viivästymisen matkustajan lennolle, lentoyhtiön vastineessa todetaan.

Tilanne vaikutti kaikkiin Amsterdamin lentokentältä liikennöiviin lentoyhtiöihin ja oli lentoyhtiön mukaan täysin yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulottumattomissa.

– Jos Amsterdamin lentokentän turvatarkastukseen ei olisi ollut niin pitkät jonot, olisi matkustaja ehtinyt jatkolennolleen Helsingistä Vaasaan.

Lentoyhtiö muistuttaa EU-komission 11.6.2016 antamasta EU-asetuksen 261/2004 tulkintaohjeen artiklasta 4.4.7., jonka mukaan oikeutta korvaukseen ei synny, jos matkustaja myöhästyy jatkolennolta turvatarkastuksessa esiintyvien merkittävien viivästysten takia.

Mitä tulee siihen, että matkustaja syytti lentoyhtiön viestintää viivästyksestä, lentoyhtiö huomautti, ettei se voi vaikuttaa siihen, milloin matkustajat saapuvat lentokentälle.

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisu

Kuluttajariitalautakunnan 30. tammikuuta antama ratkaisu kiteytyy seuraavaan: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 mukaan viivästyneiden lentojen matkustajilla on oikeus korvaukseen, kun he saapuvat lopulliseen määräpaikkaansa vähintään kolme tuntia aikataulun mukaista saapumisaikaa myöhemmin. Vakiokorvausta ei tarvitse maksaa, jos lentoyhtiö osoittaa viivästyksen aiheutuneen asetuksen 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista poikkeuksellisista olosuhteista, joita ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu.

Kuluttajariitalautakunnan mukaan turvatarkastuksen odottamattomia ruuhkia ja muita lentokenttien toiminnan epäsäännöllisyystilanteita on lautakunnan ratkaisukäytäntössä lähtökohtaisesti pidetty poikkeuksellisina olosuhteina, joihin ei lentoyhtiö omalla toiminnallaan voi vaikuttaa – kunhan se on kohtuudella ryhtynyt edellytettäviin toimenpiteisiin välttääkseen viivästymisen.

Matkustajan mukaan ruuhkat olivat yleisessä tiedossa, ja lentokentälle olisi pitänyt saapua neljää tuntia ennen lähtöä. Silti lentoyhtiö neuvoi matkustajia saapumaan viimeistään kaksi tuntia ennen lennon lähtöä. Lento viivästyi matkustajien noudatettua tätä neuvoa.

Amsterdamin lentoaseman verkkosivuilla oli ennen lentoa julkaistu ohjeistus saapua kentälle neljä tuntia ennen lentoa. Lentoyhtiön kaksi päivää ennen lennon lähtöä lähettämässä tiedotteessa kerrottiin, että palvelupisteet ja turvatarkastus Amsterdamin kentällä ovat ruuhkaisia. Matkustajia neuvottiin tulemaan viimeistään kaksi tuntia ennen lentoa.

Asiassa jäi epäselväksi, oliko lentokentoaseman verkkosivujen ohjeistus julkaistu ennen lentoyhtiön tiedotetta vai sen jälkeen.

Vaikka lähtökohta on, että matkustajien tulee saapua Euroopan sisäisille lennoilla vähintään kaksi tuntia ennen lennon lähtöä, kuluttajariitalautakunta huomauttaa, että saapumisaika riippuu monista eri tekijöistä. Lautakunnan mukaan matkustajalla on vastuu arvioida nämä tekijät huomioon ottaen, milloin lentokentälle on oikeasti syytä saapua.

Matkustaja sai lentoyhtiöltä tiedon Amsterdamin lentoaseman ruuhkautumisesta kaksi päivää ennen lentoaan, ja hänellä oli tämän jälkeen mahdollisuus tarkkailla lentoaseman verkkosivuilta ruuhkautumisen astetta. Lautakunta pitää selvänä, ettei lentoyhtiö ole voinut vaikuttaa muiden lentoyhtiöiden matkustajien riittävän aikaiseen saapumiseen lentokentälle.

Kuluttajariitalautakunnan mukaan matkustaja on itse ensisijaisesti vastuussa siitä, että hän on lentokentällä ajaoissa. Nyt käsillä olevassa tilanteessa lentoyhtiö ei lautakunnan arvion mukaan ole toiminut huolimattomasti tiedottaessaan matkustajia lentoasemalla saapumisesta viimeistään kaksi tuntia ennen lennon lähtöä.

– Vaikka lentoyhtiön ilmoitus siitä, milloin kentällä pitää viimeistään olla, voi luoda matkustajalle mielikuvaa riittävästä aikamarginaalista, se ei kuitenkaan yksin poista matkustajan omaa vastuuta ajoissa olemisesta, ratkaisussa huomautetaan.

Lautakunta katsoo, että lennon viivästyminen on tässä tapauksessa EU-asetuken mukaisista poikkeuksellista olosuhteista ja että lentoyhtiön voidaan myös katsoa ryhtyneen siltä kohtuudella edellytettäviin toimenpiteisiin välttääkseen.

Matkustaja ei lautakunnan yksimielisen päätöksen mukaan ole oikeutettu vakiokorvaukseen.

Kuluttajariitalautakunnan päätökset ovat suosituksia.

Lähde: Kuluttajariitalautakunta