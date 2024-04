Kehtaako painaa? Finnairilla työskentelevä Sanna kertoo, mitä lentoistuimen yllä olevasta kutsunapista tapahtuu

Toisinaan lentomatkan aikana tarvitsee jotakin – kenties kurkku kaipaa kostuketta, tai lapsen kasvot pyyhintää käsipaperilla. Mutta miten henkilökuntaa pitäisi kutsua? Istuinten yläpuolella on kyllä nappi – mitä siitä tapahtuu? Selvitimme!

"Kutsunappi kertoo meille, että matkustajalla on jotakin asiaa"

– Kutsunappi kertoo meille, että matkustajalla on jotakin asiaa. Sen takiahan me siellä olemme. Jos jotain on mielen päällä, selvitetään se ja katsotaan, Moisio sanoo.