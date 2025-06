Maryamilta, 19, vetoomus kaikille miehille: "Jokainen voi auttaa"

Lähes puolet teini-ikäisistä tytöistä on kokenut häirintää, usein verkossa.

Lastensuojelujärjestö Planin 19-vuotias aktiivi Maryam Al-Juboori, joka luki koskettavan vetoomuksen kaikille miehille SuomiAreenassa Porissa viime viikolla.

Tilastojen mukaan joka kolmas suomalainen 15-16-vuotias tyttö on kokenut seksuaalista häirintää.

– Tämä näkyy tyttöjen elämässä esimerkiksi niin, että tytöt saavat kommentteja pukeutumisesta, heille huudellaan kadulla, heitä kosketaan ilman lupaa ja he saavat seksuaalisia kommentteja. Näitä tilanteita voi tapahtua koulussa, kotona, harrastuksissa, netissä ja kadulla. Tästä seuraa pelkoa, ahdistusta sekä häpeää, Al-Juboori sanoo.

Nuori nainen vetoaa miehiin ja poikiin, että he lopettaisivat nuorten tyttöjen ja naisien häirinnän.

– Jokainen meistä voi myös auttaa rikkomaan tyttöihin kohdistuvan väkivallan ketjun ja purkamaan siihen liittyvää häpeää.

Maryamilla onkin viesti miehille.

– Sinulla on tärkeä rooli. Voit olla se, joka pysäyttää hiljaisen hyväksynnän. Se, joka kysyy: "Oletko turvassa?" Se, joka sanoo muille miehille: "Tuo ei ole ok." Tasa-arvo ja kunnioitus eivät vie keneltäkään mitään – ne lisäävät ihmisyyttä.

Tärkeää opettaa toisten kunnioitusta

Maryam toivoo, että vanhemmat kasvattaisivat pojilleen tyttöjen ja naisten kunnioitusta. Hänellä onkin koskettava viesti vanhemmille.

– Rakas pojan vanhempi. Sinun sylissäsi kasvaa tulevaisuus. Sinun sanoistasi ja esimerkistäsi rakentuu poikasi käsitys maailmasta – siitä, mitä on olla ihminen. Ethän opeta häntä olemaan "vain mies". Opeta hänet olemaan lempeä, kuunteleva ja vastuullinen. Opeta häntä itkemään ja pyytämään anteeksi – ei siksi, että hän on poika, vaan siksi, että hän on ihminen.

– Kun hän kuulee: "Käyttäydy kuin mies", hän voi oppia piilottamaan tunteensa ja peittämään empatiansa. Mutta jos hän saa kasvaa ilman tätä painoa, hän voi kasvaa vapaaksi ja oikeudenmukaiseksi – omalla tavallaan. Kiitos, että kasvatat tulevaisuutta rakkaudella ja viisaudella - se voi aidosti muuttaa maailmaa.

Maryam haluaa muistuttaa kaikkia nuoria tyttöjä ja naisia, että he eivät tehneet mitään väärää, jos heitä ahdistellaan ja häiritään.

– Kukaan ei saa satuttaa sinua, koskea ilman lupaa tai saada sinua pelkäämään. Se ei ole koskaan sinun vikasi. Jos joku on kohdellut sinua väärin – sanoilla, teoilla tai katseilla – muista: Sä et ole yksin. Sä olet rohkea jo nyt, koska selviydyt. Ja vaikka pelko yrittää hiljentää sut, sun arvo ei koskaan vähene.

Katso myös Asian ytimessä.doc: Vihan vastarinta

18:28 Vuonna 2022 Anna Bisi kertoi poliisille, että hänet on raiskattu. Keskusteluissa poliisin kanssa hän koki tulleensa vähätellyksi. Sama tuomio odotti sosiaalisessa mediassa. Dokumentin näet maksuttomilla MTV Katsomo -tunnuksilla.