Alastonkuvia ja asuinpaikan kyselyä – kymmenet lapset kertovat tuntemattomien yhteydenotoista: "Voisivatko aikuiset etsiä ikäistään seuraa?"

167 oppilasta vastasi anonyymiin kyselyyn sosiaalisen median käytöstä MTV Uutisille ympäri Suomen. Kyselyyn vastanneista 6.-luokkalaisista yli 65 prosenttia on saanut tuntemattomalta ihmiseltä kaveripyyntöjä tai viestejä.

Kyselyn lisäksi MTV haastatteli noin 30 lasta sosiaalisesta mediasta. Tämä artikkeli julkaistaan anonyyminä, koska haastateltavat ovat alaikäisiä ja aihe on arkaluontoinen.

Moni haastateltavista toteaa, että ilmiö on tavallinen.

– Olen joskus saattanut vahingossa lisätä tuntemattoman ihmisen, joka lisäsi minut ensimmäisenä. Kysyin, kuka olet. Se sanoi, että on 10-vuotias, mutta oikeasti se laittoi sellaisia kuvia, että ei tainnut olla 10-vuotias.

– Minusta on outoa, että aikuiset ihmiset haluavat lähestyä lapsia. On ok etsiä seuraa somesta, mutta voisiko aikuiset etsiä oman ikäistä seuraa. Ei ne lapset halua olla vanhempien kanssa tekemisissä oikeastaan ikinä. Olisi hyvä, että aikuiset ymmärtäisi sen.