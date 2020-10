Nuoret kuvasivat luvatta, kun 16-vuotias Nea harrasti ensimmäisen kerran seksiä: "Uskoin itsekin, että olen huora ja mun pitää hävetä"

Humala on sumentanut tarkat muistot tuosta hetkestä. Sen Lundström kuitenkin tietää, että täyttä suostumusta seksiin ei ollut.

”Tämä täytyy saada ulos”

– Se oli äärimmäisen tärkeää, että he osasivat suhtautua niin hyvin ja näkivät, että en ollut tilanteessa se syyllinen vaan, että mua kohtaan oltiin tehty väärin.

Terapeutin sanat auttoivat ymmärtämään

– Terapeutti sanoi, että Nea sun ei tarvitse hävetä itseäsi. Ne on ne sanat, mitkä haluan sanoa kaikille muille, jotka kokee, että heitä kohtaan on tehty väärin tai heidän rajojaan on rikottu.