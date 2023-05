Usva, 14, on kiusattu transnuori: "Lyödään ruokajonossa ilman mitään syytä päähän"

Usva esiintyy tässä jutussa keksityllä nimellä, koska aihe on arkaluonteinen.

Usva on 14-vuotias transnuori. Se tarkoittaa sitä, että hänen sukupuolensa ei vastaa sitä, mikä hänelle on syntymässä määritelty.

– Tämä on aika monimutkainen selittää, mutta koen olevani jollain tasolla ei-binäärinen. Olen tavallaan kaikki sukupuolet, mutta en mitään niistä. Sukupuolikokemukseni ikään kuin lipuu siellä, hän kertoo.

”Pitää olla koko ajan valmiina”

– Pitää olla koko ajan valmiina perustelemaan itseään, vain sen takia, kuka on, hän kuvailee.

Pahimmillaan ennakkoluulot kärjistyvät kiusaamiseen. Koulussa kiusaaminen on pahimmillaan ollut sitä, että Usvaa on lyöty koulun ruokalassa tarjottimella niin, että silmissä pimeni. Poliisista vahvistetaan MTV Uutisille, että sille on ilmoitettu mainittuna päivänä pahoinpitely Usvan koulussa.