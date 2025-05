Onko sinulla "supervoima"? Vuosikymmeniä kestänyt Harvardin tutkimus paljasti pitkän iän salaisuuden – tutkijakin yllättyi

Tutkija kertoo yllättyneensä omista tutkimustuloksistaan.

Vuonna 1938 alkanut, yhteensä 86 vuotta kestänyt Harvardin tutkimus paljasti, että pitkän iän salaisuus ovat lämpimät ihmissuhteet.

– Ihmiset, jotka olivat 50-vuotiaana kaikista tyytyväisimpiä suhteisiinsa, olivat terveimpiä 80-vuotiaana, kommentoi tutkimuksen johtaja ja psykiatrian professori Robert Waldinger vuonna 2018 tutkimuksen antia.

Viime viikolla New York Times Well Festivalilla puhunut Waldinger paljasti, että hän tiimeineen oli "shokissa" tutkimustuloksista: että eniten pitkää ikää ennustivat mitattavien terveystekijöiden, kuten kolesteroliarvojen, sijaan ihmisuhteet.

Waldinger kertoo tiiminsä kanssa ihmetelleensä, kuinka ihmissuhteilla voi olla niin suuri vaikutus ihmisen kehoon ja fysiologisiin muutoksiin, ja tutkineensa tätä seikkaa viimeiset kymmenen vuotta.

– Paras hypoteesi on, että sillä on tekemistä stressin kanssa, että ihmissuhteet – kun ne ovat hyviä – lievittävät stressiä, hän kertoo nyt New York Timesin haastattelussa.

Mielialat loppujen lopuksi tuntuvat kehossa fyysisesti. Pulssi ja hengitys voivat kiihtyä, kun tapahtuu jotain järkyttävää, mutta hengitys tasaantuu, jos pääset kertomaan asiasta jollekulle läheiselle.

Iso rooli onkin sillä, että ihmisellä on joku, jolle avautua.

– Ihmisillä, joilla ei ole yhteyksiä muihin ihmisiin, ei ole samoja stressinsäätömekanismeja elämässään kuin ihmisillä, joilla on hyvät ihmissuhteet, Waldinger sanoo.

Onko sinulla tämä "supervoima"?

Ei kuitenkaan riitä, että elämässä on tärkeitä ihmissuhteita, vaan noita suhteita tulee myös vaalia. Waldingerin mukaan ihmisillä, jotka pitävät aktiivisesti yhteyttä läheisiinsä, on käsissään "supervoima".

– Ihmiset, jotka olivat parhaita ihmissuhteissa, olivat ihmisiä, jotka olivat aktiivisesti mukana pitämässä yhteyttä ihmisiin, [eli] ihmiset, jotka todella vaalivat suhteitaan, Waldinger selittää.

Hän varoittaa, että useimmat meistä pitävät ihmissuhteitaan itsestäänselvyyksinä.

Hyötyjä saa muualtakin kuin pitkistä, tärkeistä ihmissuhteista. Jo katsekontakti kahvilan työntekijään voi parantaa hyvinvointia, Waldinger vinkkaa.

