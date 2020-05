Poikkeusajat ovat kasvattaneet suomalaisten kiinnostusta lemmikkieläimiin: "Aina kun meillä on ongelmia, me otamme koiria"

Eläimen ottamista jo pidempään suunnitelleelle poikkeusaika on osoittautunut hyväksi tilaisuudeksi ottaa uusi perheenjäsen vastaan. Koira tottuu kotona oleviin ihmisiin helposti, joten pentua on tärkeä altistaa myös uusille tilanteille erityisesti nyt.

Osa pentutiedusteluista on hieman harkitsemattomampia. Laitinen muistuttaa, että koira sitoo jopa 15–20 vuodeksi. Eläintä hankittaessa tulisi miettiä, miten elämäntilanne mahdollisesti muuttuu tulevaisuudessa. Myös käytösongelmia voi syntyä, jos koiraa ei osata kouluttaa kunnolla.

– Tilanne voi olla nyt se, että on helppo pitää koiraa, mutta miten sitten vuoden tai kahden päästä.

Myös rotuvalintaa on tarpeen harkita tarkkaan, jotta koira sopii perheeseen mahdollisimman hyvin ja yllätyksiltä vältytään.

Pentuja voi joutua odottelemaan

Laitisen mukaan innostusta lemmikkeihin on vaikea ennustaa, joten perheet voivat joutua odottelemaan toivottua pentua.

– Jos se into on saatu varsinkin lapsiperheissä päälle, niin lapset pyytävät pentua varmasti aika pitkään, jos heidän kanssaan on jo puhuttu asiasta. Jotkut ovat ehkä jo saaneet tiedon, että loppuvuodesta tai ensi vuoden alkupuolella olisivat saamassa pennun ja odottavat sitä tietysti paljon.