Viime aikoina ei ole voinut välttyä Suomea kansainvälisesti riepotelleelta rasismikohulta.

Miss Suomen silmienvääntelykuvasta syntynyt kohu laajeni räjähdysmäisesti, kun perussuomalaisten kansanedustajat alkoi ottaa itsestään vastaavia silmienvääntelykuvia.

Toiminta on poikinut Suomelle negatiivista kansainvälistä huomiota poikkeuksellisessa mittakaavassa. Jotkin suomalaisyritykset esimerkiksi Japanissa ja Koreassa ovat saaneet yhteydenottoja kohun vuoksi. Pelkona on, että tärkeät kauppasuhteet Aasiassa vaarantuvat.

Toimittaja, viestinnän ammattilainen Katri Makkonen kertoo MTV Uutisten haastattelussa, että syyllisten miettiminen ei ole välttämättä kovin hedelmällistä.

– Jos somea lukee, niin syyllisiähän löytyy todella monta. Tiedämme kaikki, kuka niitä silmienvenyttelykuvia laittoi ulos.

Makkosen mukaan tilanteeseen liittyy useita erilaisia asioita, jotka loksahtivat nyt ikävällä tavalla yhteen.

Makkonen toteaa, että maailman muutos on johtanut poikkeukselliseen tilanteeseen. Sosiaalisen median kautta kaikki asiat leviävät hetkessä ympäri maailmaa.

– Ei voi ajatella, että joku asia pysyy täällä meidän pienessä koto-Suomessa.

Makkosen mukaan rasismi on sävyttänyt koko nykyisen hallituksen taivalta alusta alkaen, ja tämä nousee aina uudestaan esiin.

Makkosen mukaan uutisointi kohun tiimoilta on ollut kuitenkin asianmukaista.

”Suomi ollut japanilaisille läheinen maa”

Japanilaiset ovat ottaneet silmienvenyttelykuvat kaikkein vakavimmin.

– Suomi on ollut japanilaisille läheinen maa. Olemme tunnettu maa Muumeista. Meistä on aina pidetty todella paljon ja meidän designista on pidetty.

Makkosen mukaan se, että Suomella on ollut niin hyvä maine, on saanut japanilaiset ihmettelemään, että tällaisiako suomalaiset oikeasti ovat.

Pääministeri Petteri Orpo on pyytänyt anteeksi tapausta. Makkosen mukaan anteeksipyyntö on herättänyt huomiota Japanissa. Hänen mielestään anteeksipyyntö on ollut hyvä teko.

– Aina kun tapahtuu iso virhe, niin sitä pitää pyytää anteeksi.

Makkosen mukaan nyt pitää kuitenkin toivoa, että pieniäkään kohuja tai uusia rasismiksi tulkittuja viestejä ei enää Suomesta tulisi.

Kohu tullaan aina muistamaan

Makkonen toteaa, että rasismikohu saattaa vaikuttaa siihen, solmitaanko suomalaisten kanssa esimerkiksi uusia liikekumppanuuksia.

– Mutta kyllä minä uskon, että meidän hyvä maineemme kuitenkin tavallaan auttaa siinä, että tämä kohu menee ohi.

Makkonen kuitenkin huomauttaa, että kohu tullaan tästä huolimatta aina muistamaan.

– Jos pitkänkin ajan kuluttua tapahtuisi jotain, niin sitten muistetaan ”Ai niin, tämähän on se sama kansa, joka suhtautui meihin rasistisesti jo vuonna 2025".

”Silmien vääntely on todella rasistiseksi tulkittu ele Aasiassa”

Makkonen on itse asunut Kiinassa useita vuosia ja matkustanut ympäri Aasiaa.

Hän kertoo että silmien venyttely on todella rasistiseksi tulkittu ele.

Kohun yhteydessä on nostettu esille muun muassa Kiinan hybridivaikuttaminen. Makkonen toteaa, että kyse ei ole nyt siitä.

– On epäreilua yrittää syyttää tästä kohusta muita. Suoraselkäisesti pitäisi vain sanoa, että nyt mokattiin.