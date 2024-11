Thierry Neuvillen kypärä, jota hän käytti viime viikonloppuna Japanin MM-rallissa voittaessaan maailmanmestaruuden, on myyty Bonhams-huuhtokauppatalossa muhkealla summalla. Huutokaupan tuotto ohjataan hyväntekeväisyyteen.

Neuvillen signeeraaman Bell-merkkisen kypärän kokonaishinnaksi tuli 102 000 puntaa eli reilut 122 000 euroa. Bonhams kertoo sosiaalisen median julkaisussaan, että kyseessä on uusi MM-rallikypärien maailmanennätys. Kypärän värityksestä vastasi japanilaistaiteilija Tadaomi Kawasaki.

Myyntisumma on melkoinen, kun ottaa huomioon, että esimerkiksi Jonne Halttusen viime kesänä MTV Urheilun MM-rallistudiossa esittelemä Stilon kisakypärä maksaa karvalakkiversiona noin 5 000 euroa.

Kaikkien kilpa-autoilukypärien ME-hinta jäi kuitenkin vielä kauas. Ferrarin F1-tähden Charles Leclercin vuoden 2023 Moncaon GP:ssä käyttämä kypärä myytiin puolitoista vuotta sitten 306 000 eurolla. Aiempi ennätys oli vuodelta 2019, kun Ayrton Sennan F1-kaudella 1990 käyttämän kypärän hinta nousi 162 000 euroon.

Neuville puolestaan on myynyt aiemmin tänä vuonna Bonhamsin kautta kolme muutakin kypärää, ja näistäkin kaupoista tuotto ohjattiin hyväntekeväisyyteen.

Tammikuun Monte Carlo -rallissa ja maaliskuun Safari-rallissa käytettyjen kypärien hinnat nousivat reiluun 26 000 euroon, syyskuussa Chilessä käytetystä kypärästäkin maksettiin noin 18 000 euroa.

Kypäräkauppojen lisäksi Neuville on tehnyt jo useamman vuoden ajan hyväntekeväisyyttä kunkin MM-rallin yhteydessä. Hän on lahjoittanut paikallisille hyväntekeväisyysjärjestöille sitä enemmän, mitä paremmin hän on kyseisessä MM-rallissa sijoittunut.