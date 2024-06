Kartturi paljastaa Kalle Rovanperän ylimääräisen virityksen – tuhansien eurojen arvoiseen kypärään on kätketty hienostunutta tekniikkaa

Kun vauhtia on liki 200 kilometriä tunnissa ja puut vilisevät silmissä, kuljettajien täytyy voida luottaa siihen, että turvallisuusasiat on hoidettu viimeisen päälle.

Eroa kaupan hyllyltä löytyvään karvalakkiversioon on silti melkoisesti.

– Kun painan 5000 euron hiilikuitukypärää sisäänpäin, se ei paljon painu. Jos taas otetaan se 600 euron kypärä, joka on tehty todennäköisesti lasikuidusta, niin se painuu selkeästi enemmän, Halttunen havainnollistaa.

– Huippukypärissä halutaan, että se on mahdollisimman kevyt ja mahdollisimman turvallinen.

– Kypärän sisäpuolella on kuulokkeet. Puhutaan intercomista, joka on järjestelmä, jonka kautta me puhumme. Sitä pystytään suodattamaan eri preferenssien välillä.