Jari-Matti Latvalalta tiukka kannanotto kuohuttavaan kysymykseen – "On se aika raakaa!"

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala on tunnettu ralliromantikko.

Vaikka Latvala jaksaa muistella vanhoja B-ryhmän aikoja sekä 1990-luvun WRC-karkeloita pitkään ja hartaasti, myöntää myös suomalainen, että ralliautoilu on muuttunut niin kuin koko maailma.

M-Sport Fordin tallipomo Richard Millener avasi keskustelua MM-rallipäivien järjettömistä pituuksista toukokuisen Portugalin rallin jälkeen. Varsinkin Portugalissa kuljettajat, kartanlukijat ja tiimit vietiin aivan äärirajoille, kun päivien pituus venyi yli 16 tuntiin.

Moni kriitikko kokee, että ennen vanhaa ajettiin vielä rajumpia päiviä, mutta itse asiassa Latvalalla on esittää asiaan jopa pientä tilastodataa.

– Me kerran teimme vähän vertailua 1990-lukuun, niin itse asiassa ne päivät olivat silloin lyhyempiä, mitä nykyään ja kisapäiviä oli vaan enemmän. Päivät olivat lyhyempiä, niin kyllä silloin jaksaa eri tavalla, Latvala kertoi MTV Urheilulle.

– Esimerkiksi se Portugalin perjantai oli aika hurja. Kyllähän se alkaa menemään siihen, että jos päivä on niin pitkä, ei seuraava aamu voi olla enää niin aikaisin.

Rallin MM-sarjassa ykkösluokan kuljettajapareilla kello herättää monesti viiden aikaan aamusta. Nukkumaan pääsee vasta puolen yön jälkeen, kun vielä perustöiden lisäksi on opiskeltava videolta seuraavan päivän erikoiskokeita. Toki videosulkeiset voisi jättää väliin, mutta silloin antaisi auttamatta liikaa tasoitusta muille.

– Nyt uni ja lepoaika jäävät kuljettajille liian lyhyeksi, kun heidän on vielä katsottava videoita. On se aika raakaa, kun nukkuu neljä tuntia maksimissaan ja siitä sitten kiskaistaan taas hurjan pitkä päivä. Pitäisi olla tietynlainen järki, että jos halutaan pitkiä päiviä, niin seuraavan on alettava myöhempään, Latvala paalutti.

– Siitä olen samaa mieltä Millenerin kanssa, että se lepoaika on oltava sekä tiimeille että kuskeille.

Päiviä olisi syytä kenties lyhentää myös yleisön takia. Vaikka "ennen vanhaan" erikoiskokeita vaanittiin pusikoissa yötä myöden, ei nykyaikana ihmiset jaksa nähdä samaa vaivaa aivan hardcore-faneja lukuun ottamatta. Myös informaatiota on nykyisin ihan eri tavalla saatavana kuin 30 vuotta sitten.

– Ennen vanhaan oli se, että ihmiset olivat enemmän valmiita tekemään seikkailun, koska ei tietoa saanut mistään. Ei ollut sosiaalista mediaa eikä muutakaan. Nyt se info on niin helppoa saada, että ei tarvitse lähteä enää tekemään niin paljon efforttia sen eteen, Latvala mietti.

– Sen takia meidän on vaan pakko tuoda sitä rallia lähemmäksi yleisöä ja ihmisiä.