Kalle Rovanperän jatko epäselvä – Jari-Matti Latvala avaa tilannetta: "Joudumme vähän odottelemaan"

Toyotan suomalaistähti Kalle Rovanperä kamppailee jälleen tällä kaudella rallin MM-sarjan mestaruudesta.

Viime vuonna Rovanperä piti pientä taukoa rallista, kun hän ajoi vain valikoituja MM-ralleja keskittyen lisääntyneellä vapaa-ajallaan muun muassa rata-autoiluun ja driftingiin. Välivuosi teki Rovanperälle hyvää ja suomalaiskuljettaja on tähdentänyt moneen otteeseen, että tauko tuli tarpeeseen.

Rovanperä kamppailee tänä vuonna uransa kolmannesta MM-tittelistä, mutta miten on ensi vuoden laita?

Suomalaisella on sopimus kaudesta 2025, mutta seuraava vuosi on auki. Jatkaako Rovanperä täysipäiväisenä kuskin MM-sarjassa, ajaa taas valikoituja kisoja vai lopettaako mies kokonaan? Nämä kysymykset kiinnostavat suomalaisia rallifaneja, mutta Rovanperä itse piti vielä suunsa supussa tulevaisuuden suhteen, kun MTV Urheilu asiasta tiedusteli Sardinian MM-rallin yhteydessä.

Milloin alat miettimään ensi vuotta?

– Sitä en vielä tiedä. Sitten, kun alamme tiimin kanssa siitä keskustelemaan

Vielä ei ole ollut mitään puhetta?

– Ei mitään isompaa ole ollut vielä.

Mikä sitten on tiimin kanta? Varmasti Toyota haluaisi Rovanperän ajavan täyden kauden myös ensi vuonna.

Tallipäällikkö Jari-Matti Latvalan puheista voi päätellä, että jonkinlaista tunnustelua Rovanperän toiveista on jo tehty.

– No se riippuu vähän hänestä itsestään, että mitä hän haluaa sitten jatkossa tehdä. Hän ei ole vielä ihan ilmaissut kaikkea, mitä haluaa tehdä. Sitä me joudumme vielä vähän odottelemaan, Latvala pyöritteli.

Rovanperän päätökseen vaikuttaa varmasti myös se, mitä Hyundai aikoo tehdä ensi vuonna. Mikäli kilpailu MM-sarjassa supistuu entisestään, voi täyden kalenterin kiertäminen ja oman tallin kuskeja vastaan pelkästään ajaminen tuntua keinotekoiselta. Ensi kausi on viimeinen vuosi nykyisillä säännöillä rallin MM-sarjassa, sillä kaudeksi 2027 luvassa on iso uudistus, josta Kansainvälinen autoliitto FIA linjasi suuntaviivat tällä viikolla.

Kaudella 2027 autonvalmistajilla on entistä suurempi vapaus suunnitella kilpurinsa sekä korin että voimalinjan osalta. Myös vuoden 2027 rallitykkien hinta tippuu rutkasti nykyisestä, sillä kattohinta on asetettu 345 000 euroon, kun nykyisten Rally1-autojen hintalappu huitelee lähes miljoonassa eurossa.

Rallin MM-sarja jatkuu Kreikassa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Rovanperä on juhlinut Kreikassa urallaan kahdesti voittoa. Rovanperä on pistetilanteessa kolmantena edellään tiimikaverit Sebastien Ogier ja Elfyn Evans. Sarjaa johtavaa Evansia Rovanperä on takana 20 pistettä.