Jari-Matti Latvalalta messevä paljastus: "95-prosenttisen varmaa"

Toyotan WRC-tallin päällikkönä tänä vuonna osa-aikaisesti toimiva Jari-Matti Latvala ajaa myös itse paljon kilpaa tällä kaudella.

Latvala keskittyy pääosan vuodesta historic-autojen EM-sarjaan, jolloin miestä tallipäällikön roolissa tuuraa nelinkertainen maailmanmestari Juha Kankkunen. Sardinian MM-rallissa Latvala oli viime viikonloppuna paikalla ja valotti lisää kesän suunnitelmistaan.

Jo aiemmin spekuloitiin, että Latvala ajaa itse todennäköisesti myös Suomen MM-rallissa parin viime kauden tavoin. Vuonna 2023 alla oli Rally1-auto ja tuloksena viides sija. Viime vuonna Latvala puolestaan kurvaili Toyotan Rally2-autolla WRC2-luokassa toiseksi.

Kun ottaa huomioon, että Latvala täytti huhtikuussa 40 vuotta ja tämän vuoden Jyväskylän MM-ralli olisi miehelle uran 20:s, niin ennusmerkit ovat varsin todennäköiset Latvalan osallistumiselle.

– No se (suunnitelma) on aika pitkällä. Sanoisin, että se on 95-prosenttisen varmaa, mutta vielä se viisi prosenttia puuttuu, Latvala sanoi ison hymyn kera MTV Urheilulle.

Ykkösluokan kalustolla Latvala ei halua enää lähteä Keski-Suomen sorateille. Kilpailijan vietti on niin kova, että menestystä mies lähtee aina hakemaan. Nyt ajotauko Rally1-autosta on kuitenkin vierähtänyt jo pitkäksi, joten tuntumaa ei ole.

– Kyllä se Rally2 tulisi olemaan, koska sillä me ajoimme viime vuonna myös. Se riittää tässä kohtaa. Tiedän, että jos Rally1:lla lähtisi ajamaan, niin testiä pitäisi päästä ajamaan paljon, jo meinaisi ajaa tuloksellisesti hyvän kisan, Latvala kertoi.

– En pysty kylmiltään kiskaisemaan kunnon tulosta, että se viiden joukkoon olisi ihan maksimi, mikä ajettiin vuonna 2023. Millään en pystyisi podiumille ajamaan tai se ainakin vaatisi tosi kovaa riskinottoa. Siksi Rally2-autolla on paljon helpompi lähteä.

Kaikkein mieluiten Latvala toki ajaisi legendaarisen Jyskälän historic-luokituksen Toyota Celicallaan, jolla hän kisaa tänä vuonna historic-autojen EM-sarjassa.

– Se on vähän liian raaka kisa Celicalle. Toki olisi hienoa laskea Myhinpää Celicalla ja katsoa, mikä olisi aika verrattuna Kankkuseen vuonna 1993, mies hekotteli.

Suomen MM-ralli ajetaan heinä-elokuun vaihteessa. Sitä ennen MM-sarjassa kisataan vielä Kreikassa ja Virossa.