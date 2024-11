Yhteistyönsä pitkäaikaisen kartturinsa Enni Mälkösen kanssa päättänyt Sami Pajari myöntää, että olisi voinut toimia paremmin asian julkistamisessa.

Pajari aiheutti sunnuntaina Japanin MM-rallin päätyttyä pienimuotoisen kohun, kun hän ilmoitti, ettei jatka yhteistyötä Enni Mälkösen kanssa. Päätös tuli rallikansalle suurena yllätyksenä, joten se nousi Suomessa suureksi puheenaiheeksi.

Monet ihmettelivät Pajarin tapaa ja ajankohtaa ilmoittaa uutisesta välittömästi Japanin MM-rallin jälkeen, jolloin Pajari ja Mälkönen olivat vasta varmistaneet WRC2-luokan mestaruuden.

Tapaus otti lisäkierroksia sunnuntai-iltana, kun Mälkönen harmitteli Pajarin tekemää päätöstä Instagram-tilillään.

Ensi kaudella täyden kauden Toyotan Rally1-autolla ajava Pajari on kertonut myöhemmin medialle, että Mälkönen on tiennyt asiasta jo ennen Japanin MM-rallia, eikä päätökseen liity dramatiikkaa.

Nyt Pajari on kommentoinut vielä kerran päätöstään päättää yhteistyö Mälkösen kanssa. Pajari myöntää, että olisi voinut toimia tilanteessa paljon paremmin, jotta kohulta olisi vältytty.

– Ilmoitukseni siitä, etten jatka yhteistyötäni Ennin kanssa, on kirvoittanut paljon keskustelua ja spekulaatioita viime päivinä. Rehellisesti sanottuna tämän asian ajoitus ja kommunikaatio olisi voinut olla parempi. Minun olisi pitänyt selittää selkeämmin syyt päätökseni takana, ja kertoa, että olimme keskustelleet tästä jo aiemmin, joten se ei tullut yllätyksenä, Pajari kirjoittaa Instagram-tilillään.

– Vaikka meidän yhteistyömme on ollut todella menestyksekäs, on meillä ollut myös vaikeita hetkiä, kuten kaikissa suhteissa on. Kuljettajana minun on varmistettava, että minulla on autossa paras mahdollinen partneri. Olen todella pahoillani, ettemme löytäneet ratkaisua yhteistyön jatkamiseen, Pajari jatkaa.

Myös Mälkönen jakoi Pajarin tuoreen lausunnon Instagram-tilillään. Mälkönen ja Pajari haluavat nyt kumpikin kääntää uuden lehden ja unohtaa päätöksen aiheuttaman kohun.

– Keskitytään nyt kaikki tulevaisuuteen ja juhlitaan mestaruutta, koska kukaan ei voi viedä sitä meiltä pois, Mälkönen kirjoittaa omalla Instagram-tilillään.