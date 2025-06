Tallikaverilta tiukat terveiset Sebastien Ogierille: "Ei mitään merkitystä"

Toyotan Elfyn Evansin muhkea MM-johto on puolittunut viimeisen kahden osakilpailun aikana.

Se oli myös ennakoitavissa, sillä Evans on joutunut aura-autona reitille sekä toukokuun Portugalin että viime viikonlopun Sardinian osakilpailuissa. Walesilainen ei ole pystynyt urotekoihin hankalalta lähtöpaikalta, jonka myötä tiimikaverit Sebastien Ogier ja Kalle Rovanperä ovat kuroneet Evansin johtoasemaa rutkasti.

Myös Hyundain Ott Tänak on onnistunut kahdessa rajussa sorarallissa ottamaan Evansia tuntuvasti kiinni. Mestaruuskamppailusta on siis muodostumassa ainakin neljän kuljettajan kauppa ellei sitten myös puolustava mestari Thierry Neuville saa vihdoin omaa hommaansa toimimaan.

Suurin kysymys kuulukin, aikooko Ogier lähteä tosissaan tavoittelemaan uransa yhdeksättä mestaruutta. Ranskalaistähti on itse vakuuttanut, että suunnitelma pitää ja kesäkuun lopun Kreikan MM-rallin jälkeen mies vetäytyy kesäloman viettoon. Vaikka Ogier jättäisikin Viron ja jopa Suomen MM-rallit väliin, voisi hän hyvältä lähtöpaikalta vielä kammeta mukaan kamppailuun loppukauden aikana.

Evansin kannalta nämä huhut ovat yhdentekeviä. Rauhallinen walesilainen pyrkii keskittymään omaan tekemiseensä.

– Ei sillä ole minulle mitään merkitystä. Tämä kysymys ponnahtelee esiin joka vuosi, kun hän on voittanut muutaman näistä kuivista soraralleista. Ei minulla ole siihen loppupeleissä mitään sanottavaa, Evans kuittasi tiukasti.

– Tämä on rallin MM-sarja. Jos haluat mestariksi, sinun on voitettava kaikki kuskit, jotka ovat sinua vastassa.

Evansin osalta vaikeuksien voi povata jatkuvan myös kesäkuun viimeisenä viikonloppuna Kreikassa. Portugalissa ja Sardiniassa walesilaisella ei ollut mitään asiaa kärjen kyytiin, eikä homma tule helpottumaan myöskään kahden viikon päästä.

– Oli selvää, kun tämä seitsemän sorarallin putki alkoi, ettei MM-johtoa ole helppoa ylläpitää ellei sitten muilla tule ongelmia. Olen ihan sinut sen faktan kanssa, että johto supistuu, Evans totesi.

– Toki meidän on kuitenkin taisteltava ja pyrittävä olemaan jatkossa parempia soralla. On kuitenkin aika helppoa jäädä nollille, joten tämä on sellaista tasapainoilua.

Jotain kehitystä Evans kuitenkin koki Sardiniassa tapahtuneen.

– Minusta oli selvästi nähtävissä, että me kehityimme viikonlopun aikana etenkin toisen lenkin olosuhteissa, koska se oli pahasti vialla vielä Portugalissa. Siinä mielessä jotakin positiivista jäi käteen. Nyt kun päästään vielä testaamaan, niin siinä mielessä fiilis on hyvä.