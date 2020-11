Luulitko, että vain trooppiset hyttyset ovat vaarallisia? Suomessa hyttyset levittävät jo kolmea virustautia

Virologian tutkijatohtori Essi Korhonen kertoo, että virustaudeista Sindbis-viruksen aiheuttama Pogostan tauti on tunnetuin, eikä sekään erityisen tunnettu. Pogostan tauti aiheuttaa tyypillisesti niveloireita, jotka menevät ohitse parin viikon aikana. Joskus oireista tulee kuitenkin hyvin pitkäaikaisia. Jopa vuosia jatkuessaan oireet voivat haitata esimerkiksi työkykyä.

Kaksi muuta virusta podetaan tyypillisesti oireettomina, mutta osalle ne aiheuttavat itsestään ohimenevää kuumetautia, niin sanottua ”kesäflunssaa”. Erittäin harvinaisessa tapauksessa tartunta voi kuitenkin johtaa vakavampaan infektioon, kuten keskushermosto-oireisiin. Vakavia tapauksia on kuitenkin äärimmäisen vähän.

Tauteihin ei hoitoa

Korhonen sanoo, että vakavien tapausten todellista osuutta on vaikea arvioida, sillä valtaosa tartunnoista jää diagnosoimatta. Hän kuitenkin korostaa, että vakavien tapausten määrä on joka tapauksessa äärimmäisen vähäinen.

Hän on kuitenkin sitä mieltä, että hyttysten levittämien tautien olemassaolo on hyvä tiedostaa. Vaikka aivan jokainen kansalainen ei tietoa tarvitse, on esimerkiksi lääkäreillä hyvä olla tieto ja ymmärrys asiasta. Silloin tautia osataan tarvittaessa epäillä.