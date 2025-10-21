Tuholaisten torjunta sai traagisen päätöksen Etelä-Koreaan Osanin kaupungissa, uutisoi BBC. Kerrostalossa asunut nainen yritti tappaa torakan kotitekoisella ”liekinheittimellä” tuhoisin seurauksin.
Torakoiden tuhoaminen erilaisilla kotitekoisilla polttovälineillä on BBC:n mukaan noussut somen kautta suosituksi tavaksi päästä eroon kodin kutsumattomista vieraista.
Korean tapauksessa asiat menivät kuitenkin pahemman kerran vikaan.
Parikymppinen nainen on kertonut poliisille yrittäneensä polttaa torakan syttyvällä aineella täytetyllä spraypullolla ja sytyttimellä.
Hän kertoi käyttäneensä samaa keinoa aiemminkin. Tuoreimmassa tilanteessa asukas onnistui kuitenkin sytyttämään kotinsa tuleen.
Naapuri pakeni henkensä kaupalla
Nuoren naisen torakantappo-operaatio maksoi naapurinrouvan hengen.
Kolmekymppinen naapuri oli yrittänyt paeta viidennen kerroksen ikkunasta toiseen asuntoon, mutta putosi maahan kohtalokkain seurauksin, ja kuoli sairaalassa myöhemmin.
Hetkeä aiemmin pariskunta oli onnistunut ojentamaan pienen vauvansa naapurin puolelle ikkunasta. Myös perheen isä oli paennut onnistuneesti naapuriin, mutta äidin pakoyritys päättyi kohtalokkaaseen putoamiseen.
Poliisin uskoo, että naapurit olivat yrittäneet pakoon ikkunasta, sillä porraskäytävä oli täyttynyt torakkaa polttaneen naisen aiheuttaman palon paksusta savusta.
Kuolleen naapurin lisäksi kahdeksan muun talon asukkaan kerrotaan hengittäneen savua.
Poliisin mukaan naisen huolimaton toiminta voi viedä hänet seuraavaksi oikeuteen vastaamaan tekemisistään.