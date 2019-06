Tutuilla kiusankappaleilla on yllättäviä piirteitä – keskikesän hyttyset voivat levittää harvinaista aivotulehdusta, paarmat borrelioosia

Monenlaisia kuumeita



Jos ulkoilun jälkeen iholle nousee paukama, on syyllinen usein hyttynen. Sen aiheuttama reaktio on usein nopeasti ohimenevä, mutta kaikki hyttyset eivät ole niin viattomia kuin luulisi.

Inkoo-virus hankala lapsille



– En kuitenkaan lietsoisi mitään paniikkia kansan keskuuteen. Ihmiset ovat onnellisesti tietämättömiä siitä, mitä he ovat sairastaneet. Se on ehkä parempi niin, Kullberg sanoo.

Muutama vuosi sitten mikrobiologi Niina Putkurin väitöstutkimuksessa selvitettiin Inkoo-viruksen yleisyyttä hyttysissä. Vasta-aineita etsittiin testillä ja tuloksen mukaan jopa 40–50 prosenttia suomalaisista on kohdannut viruksen tai sen ”sukulaisen” jossain vaiheessa.

Paarmoista borrelioosia



Borrelioosi on ollut viime vuosina paljon otsikoissa ja hyvin usein se yhdistetään punkkiin. On kuitenkin mahdollista, että borrelioosi tarttuu myös muiden kiusankappaleiden kautta.

– Se tiedetään, että monetkin hyttyset ja paarmat kantavat borrelioseja, jotka eivät ole kuitenkaan yksi tauti, vaan niitä on paljon. Jokaisella lajilla saattaa olla esimerkiksi oma borreliabakteeri, Kullberg sanoo.

– Näitä asioita on kuitenkin tutkittu vähän. Paarmoja on iso kasa, hyttysiä meillä on 54 lajia ja näillä kaikilla voi periaatteessa olla erilaisia (bakteereja ja viruksia). Siinä loppuu kansakunnan rahat aika nopeasti niitä selvitettäessä.