Hyttysenpurema voi oireilla useita päiviä – allergisen kannattaa varautua siihen, että hyttyset eri puolilla Suomea ovat erilaisia

Tavallisesti hyttysenpisto aiheuttaa iholle pienen paukaman, joka menee ohi nopeasti. Osa ihmisistä on allergisia hyttysenpistoille, ja heille pisto voi aiheuttaa vaikeampia oireita. Allergisten määrää on kuitenkin vaikea arvioida, koska harva hakeutuu lääkäriin hyttysenpiston aiheuttamien oireiden vuoksi.

Asiantuntija Anne Vuorenmaa Allergia-, iho- ja astmaliitosta kertoo, että toiset reagoivat hyttysenpistoihin herkemmin ja toiset eivät ollenkaan. Oireet ovat useimmiten hoidettavissa kotoa käsin, joten allergisen on toisinaan hankala tunnistaa, onko kyseessä allergia vai normaali reaktio hyttysenpistoon.

Hoidettavissa kotikonstein

Hyttysiin voi myös varautua etukäteen. Vuorenmaa kertoo, että Suomessa on useita eri hyttyslajeja, jotka aiheuttavat erilaisia reaktioita. Ihminen alkaa sietää hyttysenpistoja nopeasti, ja oireet ovatkin lievempiä loppukesästä. Tiettyyn hyttyslajiin tottuminen ei kuitenkaan lievitä muiden hyttysten aiheuttamia oireita.

Vaikka ihminen tottuu hyttysiin nopeasti, Vuorenmaa muistuttaa, että kyse on eri asiasta kuin vaikkapa siitepölysiedätyshoidoissa.

– Tavallaan elimistö reagoi samalla tavalla, mutta hoitomuotona tämä on erilainen. Hyttysten suhteen se on sellaista luontaista siedättymistä, siitepölysiedätyshoito on lääkkeellistä siedätyshoitoa.