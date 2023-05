Suomessa inisee useita ennennäkemättömiä hyttyslajeja, joista kaksi voi aiheuttaa vakavia tauteja – matkustavat salaa autonrenkaissa

Aivokalvontulehdusta ja neurologisia vammoja

Vain julma tiikerihyttynen

Malarian pelko

Linnut eivät jäisi kaipaamaan

Inisevät älyköt

– Sääskillä on mieletön strategia elämään, otat verta ja lisäännyt. Niillä on mahtavia kykyjä löytää uhri, ne aistivat iholta erittyvän hiilidioksidin ja lämmön, erottavat liikettä ja väriä.

–Kesämökilläni Ranualla on hyttysiä, enkä nauti niistä yhtään, mutta hyväksyn ne boreaalisen luonnon osana. Mosquitoes were here first, Salmela runoilee.