Ugandassa on todistettu tiettävästi ensimmäistä kertaa simpanssilauman hajalle repinyttä sisällissotaa. Tapauksesta on julkaistu nyt tuore tutkimus.

Vuonna 2015 tutkija Aaron Sandel tarkkaili pientä Ngogo-simpanssiryhmän osaa Ugandan Kibalen kansallispuistossa, kun hän huomasi jotain outoa.

Kun muut saman simpanssilauman laajemman ryhmittymän jäsenet lähestyivät, hänen edessään olevat simpanssit alkoivat käyttäytyä hermostuneesti. Ne irvistelivät ja koskettelivat toisiaan rauhoittuakseen, käyttäytyen enemmän kuin olisivat kohtaamassa vieraita kuin läheisiä ystäviä.

Tutkimuksesta uutisoi The Guardian.

Sandel toteaa, että kyseinen hetki oli ensimmäinen merkki erikoisesta tilanteesta, josta syttyi vuosia kestänyt verinen konflikti simpanssilauman keskuudessa. Tutkijoiden mukaan kyseessä saattaa olla ensimmäinen kerta, kun villin simpanssilauman välille syttynyttä sisällissotaa on päästy tarkkailemaan.

Simpanssien on jo pitkään tiedetty tekevän hyökkäyksiä ulkopuolisia laumoja vastaan. Se, että aiemmin yhtenäisessä laumassa käännytään toisia vastaan on kuitenkin uutta, ja samalla hyvin tuttua ihmisten keskuudesta.

– Tilanteet, joissa naapurit alkavat tappaa toisiaan, ovat huolestuttavampia ja tavallaan lähestyvät ihmismäistä toimintaa. Miten meissä voi olla tämä ristiriita, jossa pystymme toimimaan yhteistyössä, mutta käännymme sitten myös hyvin nopeasti toisiamme vastaan, Sandel pohtii.

Lauman dynamiikassa tapahtui keikahdus

Tutkittu simpanssilauma oli tullut keskenään hyvin toimeen aina vuoteen 2015 asti, mutta sitten ryhmän dynamiikassa tapahtui jonkinlainen muutos. Vuoteen 2018 mennessä lauma oli jakautunut kahteen erilliseen ryhmään: läntisiin simpansseihin ja keskustasimpansseihin.