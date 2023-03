Lukijat paljastavat, miten parisuhteen kipinää saa ylläpidettyä myös alkuhuuman jälkeen – "Paras lääke"

"Olemme olleet kumppanini kanssa yhdessä vuosia ja alkuhuuma on ymmärrettävästi jo laantunut. Nyt seksielämä on urautunut ja jotain piristystä siihen kaipaisin. Miten te pidemmissä suhteissa olevat olette onnistuneet pitämään suhteenne tasapainossa senkin jälkeen, kun alkuhuuman jälkeen elämä on tasoittunut?" kysyy nimimerkki Kaipaan_läheisyyttä86.