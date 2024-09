Löytyykö vauvan vaipasta pelättyä mikromuovia? MTV selvitti

Vauvan vaippa koostuu lukuisista kerroksista, joita valmistajat mielellään paketin kyljessä esittelevät. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä imukyky, jotta pissavahinko vältettäisiin.

Kerroksissa on muun muassa erilaisia napakkuutta lisääviä tukirakenteita sekä muovikalvo, joka estää kosteuden ajautumisen ulos. Vaipoissa on Teknologian tutkimuskeskus VTT:n mukaan myös liimanauhaa, kuminauhaa, stabilointiaineita, selluloosaa ja vaipan sisällä olevaa raemaista silppua eli superabsorbenttia (SAP).

– Tuo absorbentti on hienojakoista muovia, jolla on jopa satakertainen nesteen imukyky, sanoo tutkimusprofessori Ali Harlin.

Mikromuovien kulkeutuminen elimistöön huolestuttaa monia syystäkin. Esimerkiksi huhtikuussa uutisoimme New Mexicossa julkaistusta tutkimuksesta , jonka mukaan mikromuovia kulkeutuu ruoansulatuksen mukana jopa aivoihin.

– Sitä paitsi virtsateiden tehtävänä on toimia haitta-aineiden poistajana. Virtsatiet eivät siis toimi vastavirtaan, havainnollistaa Harlin.

Vaihtelevat vastaukset

Kysyimme professorilta, mitä mieltä hän on Delipapin lausunnosta, että mikromuovia ei käytetä.

– Mikromuovien käyttämättömyys tarkoittaa, että he eivät lisää muovijauheita, eivätkä miellä superabsorbenttia muoviksi tai että heidän tuotteensa lopulta hajoaa hienoksi silpuksi, jos ei sitä polteta, miettii tutkimusprofessori Ali Harlin.

Esimerkiksi kosmetiikassa on laajalti luovuttu hienojakoisesta muovista – sen sijaan vaipoissa se on poikkeuspäätöksellä sallittu. SAP on vapautettu asetuksesta EU 2023/2055 poikkeuksen numero 5b perusteella. Vaippavalmistaja Essityn mukaan SAP ei missään muodossa voi tunkeutua ihon läpi, eikä se ole käyttäjälleen turvallisuusriski.