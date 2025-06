Hallituksen verotuspäätökset kirvoittivat keskustelua SuomiAreenassa: "Tehty aikamoisia arvovalintoja"

Porissa pidettävä Suomen suurin yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma SuomiAreena on jälleen alkanut. Eri puolueiden edustajat keskustelevat vuorotellen Huomenta Suomen lähetyksissä viikon aikana.

SDP:n puoluesihteeriltä Mikkel Näkkäläjärveltä kysyttiin tiistaina SuomiAreenan lähetyksessä, mitä kaikkea hallitus on tehnyt oppositiossa istuvan puolueen mielestä väärin. Hänen mukaansa hallitus voisi tehdä asiat "reilummin".

– Kyllähän varmasti pääasia on, että tämä politiikka on ollut epäoikeudenmukaista. On tehty aikamoisia arvovalintoja hallituksen toimesta, vuosien ajan leikattu pienituloisilta, työttömiltä, lapsiperheiltä. Samaan aikaan on jaettu valtavia veronkevennyksiä kaikista hyväosaisimmille ihmisille.

– Luulen, että nämä arvovalinnat ovat se iso kysymys, mitä ihmiset miettivät.

Näkkäläjärvi myös sanoo, että SDP:ssä lähdetään siitä, että tavallisella työtä tekevällä ihmisellä, pieni- ja keskituloisilla, on selvää, että omalla työllä voi tulla toimeen ja käteen jää rahaa.

– Viime vuodet ovat olleet tiukkoja. Ymmärrämme hyvin veronkevennykset, mutta emme sitä, että jaetaan valtavia kevennyksiä kaikkein hyväosaisimmille ihmisille. Jopa tuhansia euroja jää enemmän käteen sillon, kun puhutaan oikeasti hyvätuloisista.

Kokoomuksen kansanedustajan Aleksi Jäntti taas vastaa Näkkäläjärven kritiikkiin huomauttamalla, että 20 prosenttia eniten tienaavista rahoittaa yli 60 prosenttia hyvinvointivaltiosta.

– Olennaista on mielestäni huomata, että hallitus teki hallitusohjelmassa sellaisen linjauksen, että yksi keskeinen [tavoite] on työn lisääminen ja sitä tavoitetta on ajettu johdonmukaisesti.

– Kiinnitän huomiota siihen, että tähän mennessä tehdyillä päätöksillä noin 1,6 miljardilla tullaan keventämään ansioverotusta. Siitä lähes kolme neljäsosaa kohdistuu pieni- ja keskituloisille.

Jäntti tarkentaa, että vaikka henkilöä kohden kevennys on siis määrällisesti pienempi, kun tulot ovat pienemmät, on painopiste "selkeästi pieni- ja keskituloisten verotusten keventäminen".

"Se ei ole oikeudenmukaista politiikkaa"

Näkkäläjärvi huomauttaa kuitenkin, että vaikka veronkevennyksiä kohdennetaan myös pieni- ja keskituloisille, niin hallitus on viemässä muita "tavalliselle ihmisille tärkeitä verotukseen liittyviä helpotuksia". Näitä ovat hänen mukaansa esimerkiksi työsuhdepolkupyörien veroetu, ammattiliittojen jäsenten verovähennysoikeus ja työhuonevähennys.

– Lopputulema on se, että pieni- ja keskituloisilla ihmisillä verotus ei kevene.

– Se ei ole oikeudenmukaista politiikkaa.

Jänti mukaan kuitenkaan se, että pieni- ja keskituloisilla verotus kiristyisi tällä hallituskaudella tai sen aikana tehdyillä päätöksillä, ei pidä paikkaansa.

– Sen lisäksi tässä yksinkertaistetaan veropohjaa siten, että ei ole erilaisia vähennyksiä vaan maksetaan veroja ja jokainen päättää mieluummin itse omista tuloistaan ja mihin ne käytetään.

"Perussuomalaiset hallituskumppanina ollut oikein hyvä"

Opposition suurin puolue SDP on pysynyt kirkkaasti puolueiden kannatusmittauksien kärjessä koko kevään ajan. Pääministeripuolue kokoomuksen kannatus on taas vaihdellut, mutta puolue on kuitenkin pitänyt selkeää kakkospaikkaa mittauksissa.

Valtiovarainministeri Riikka Purran johtama perussuomalaiset on taas vajonnut viimeisimmissä mittauksissa samalle tasolle vasemmistoliiton kanssa.

Kokoomuksen Jäntin mukaan perussuomalaisten kannatuksen lasku ei ole vaikuttanut "vielä merkittävästi" puolueiden hallitusyhteistyöhön.

– Perussuomalaiset hallituskumppanina on ollut oikein hyvä.

– Niistä suunnitelmista, joita hallitusohjelmassa on tehty, on pidetty johdonmukaisesti kiinni, Jäntti kommentoi.

Hänen mukaansa hallitus on erittäin toimintakykyinen laskusta huolimatta.

– En tiedä voiko sanoa, että on yllätys, mutta olen erittäin tyytyväinen siihen. Itse näen niin, että hallitusohjelma on ollut hyvä ja sitä on toteutettu määrätietoisesti. Pitkällä aikajänteellä saadaan aikaan ne tavoitteet, mitkä siihen on asetettu.

20:50 Katso koko Mikkel Näkkäläjärven ja Aleksi Jäntin keskustelu SuomiAreenassa. Aiheina muun muassa Palestiinan tunnustaminen, Lähi-Idän tilanne, Naton puolustusmenotavoitteet ja hallituksen verotuspäätökset.