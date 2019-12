Pääministerin salkusta käydään kiivasta taistoa – sekä Marin että Lindtman saavat kannatusta: "SDP tarvitsee nyt kokeneen puheenjohtajan"

Puoluevaltuuston puheenjohtaja on entinen kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero. SDP:n puoluehallitus on koolla torstaina ja päättää silloin, milloin kutsuu seuraavan puoluevaltuuston koolle.

Lindtmanin aiemmat ministeripesteistä kieltäytymiset ihmetyttävät

– Lindtmanilla on pitkä parlamentaarinen ura, hän on monissa liemissä keitetty ja hänellä on ryhmän ja kentän luottamus. Hän on huomattavasti Marinia kokeneempi ja SDP tarvitsee nyt kokeneen puheenjohtajan, joka yhdistää joukot, luonnehti eräs puoluevaikuttaja STT:lle.