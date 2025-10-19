Rikolliskopla tunkeutui Louvren taidemuseoon ja varasti Napoleonin arvoesineitä.

Ranskan Pariisin tunnetuimmassa taidemuseossa Louvressa on tehty ryöstö.

Le Parisien -lehden mukaan varkaiden mukaan lähti Ranskan keisari Napoleon Bonapartelle ja tämän puolisolle kuuluneita esineitä, kuten Napoleonin ja keisarinnan korukokoelmasta kaulakoru, rintaneula ja tiara.

Museo on ollut suljettuna sunnuntaina ryöstön vuoksi. Ennen sulkemista museo tyhjennettiin vierailijoista.

Reutersille haastattelun antaneet amerikkalaisturistit kertovat olleensa juuri menossa katsomaan Louvren kuuluisinta maalausta, Mona Lisaa, kun evakuointi alkoi.

Turistit eivät aluksi tienneet, mistä oli kyse. Museon henkilökunta kertoi tilanteen johtuvan teknisistä ongelmista.

Katso yllä olevalta videolta, mitä turistit kertovat evakuointihetkestä.