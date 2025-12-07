Göteborgiin piti avautua viime vuonna upouusi vesipuisto. Traaginen tulipalo muutti kaiken.

Ruotsin länsirannikolla sijaitsevaan Göteborgiin oli määrä valmistua keväällä 2024 upouusi Oceana-vesipuisto. Koko perheen uimaparatiisia rakennettiin Liseberg-huvipuiston oheen osana sen juhlavuoden laajennusprojektia.

Kohtalo puuttui kuitenkin karulla tavalla peliin helmikuussa, vain joitakin viikkoja ennen avajaisia.

Vesiliukumäen alapuolella ollut muoviputki syttyi palamaan. Tulipalo levisi nopeasti ja paksu musta savu täytti allassalin.

Vesipuiston sisällä olleet työntekijät pakenivat henkensä edestä, mutta kaikki eivät ehtineet ulos asti. Projektin rakennuspäällikkö, 51-vuotias Patrik Gillholm, kuoli tulipalossa.

Traaginen onnettomuus kosketti koko Göteborgin kaupunkia. Yhteinen ilonaihe muuttui hetkessä painajaiseksi.

– Kun kaikki oli rauhoittunut, tuli syyllisyys. Miksi minä selvisin hengissä? valvoja Stefan Månsson sanoo muistellessaan tulipalopäivää.

Tulipalo johtui todennäköisesti muoviputkien sähköpistokkeiden hitsauksen aikana tapahtuneesta ylikuumenemisesta. Ruotsin onnettomuustutkintalautakunta havaitsi vakavia puutteita vesipuiston järjestelmällisessä työympäristötyössä ja turvallisuuskulttuurissa

Uusi yritys

Puolitoista vuotta katastrofin jälkeen Oceanan jälleenrakennus on täydessä vauhdissa. Noin 150 ihmistä työskentelee projektissa päivittäin, ja kolme neljäsosaa allashallista on nyt uudistettu.

– Ymmärrämme, että vesipuistoa on odotettu kauan ja että onnettomuus oli uskomattoman traaginen. Se on vaikuttanut paljon meihin kaikkiin, projektipäällikkö Marie Löwkrantz sanoo.

Oceanan on tarkoitus avata ovensa vuoden 2027 alussa. Göteborgilaisten reaktiot ovat olleet erittäin myönteisiä, ja monet odottavat innolla, että kaupungin yhteinen haava alkaa vihdoin parantua.

– On erittäin hienoa tuntea Göteborgin asukkaiden tuki, Löwkrantz iloitsee.