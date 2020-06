Liikemies Niko Ranta-ahoa uhkaa jopa 13 vuoden vankeustuomio – paluu vankilaan on vääjäämätön: Miksi hänet silti vapautettiin nyt?

Ei enää sotkemisvaaraa

Ranta-ahoa on menneiden käsittelypäivien aikana ehditty kuulla kaikista keskeisistä Espanjasta Suomeen järjestetyistä huume-eristä.

Ranta-aho on ollut heinäkuusta saakka tutkintavankina ja elänyt erittäin tiukkojen yhteydenpitorajoituksien kanssa. Eilen hän pääsi vapaaksi, mutta hänen syytteensä eivät muuttuneet mihinkään. Tuomio on siis vielä tulossa.

– Sieltä on tuomio tulossa joskus ensi vuoden puolella, mutta pääsen nyt vapaalta kulkemaan oikeudenkäyntiin, hän sanoi.

Joutuu jossain vaiheessa takaisin vankilaan

Ranta-aho on myöntänyt tuoneensa suuren määrän huumeita Suomeen, joten on selvää, että hänet myös teosta tuomitaan. Vankilaan paluu on siis vääjäämätön, mutta vankeusvuosien määrää ei vielä tiedetä. Tiedetään vain, että syyttäjä vaatii hänelle 13 vuotta vankeutta.