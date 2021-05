Niko Ranta-ahon uusista huumerikosepäilyistä syyteratkaisu tänään – sijoittuvat aikaan, kun hän odotti vapaalla jalalla tuomiotaan

Poliisilla on ollut jutussa yhteensä parikymmentä epäiltyä, ja käräjäkäsittelyn on määrä alkaa parin viikon kuluttua.

Miksi Ranta-aho päästettiin vapaaksi ja matkustelemaan?

Vapautuessaan Ranta-aho oli istunut tutkintavankeudessa lähes 340 päivää, kun viime vuonna keskimääräinen tutkintavankeuden kesto oli 3,4 kuukautta. Suomessa tutkintavankeudelle ei määritellä enimmäispituutta, mutta ketään ei voi pitää määrättömän pitkään vangittuna. Vangitulla on oikeus saattaa asiansa käräjäoikeuden tutkittavaksi kahden viikon välein.

Kohtuuttomuuden arviointi korostuu pidemmissä tutkintavankeuksissa

Vaarojen kannalta tilanne on erilainen esimerkiksi esitutkinnan aikana ja sitten, kun asia on jo edennyt käräjäkäsittelyyn.

– Kun asia on jo oikeudessa käsittelyssä, siinä ei oikeastaan enää voi olla samanlaista vaikeuttamisvaaraa. Pitää olla muita edellytyksiä pitää joku kiinni. Jatkamisvaarakin on vähän hankala siitä, että käsiteltävää tekoa ei oikein enää voi jatkaa, koska sille on syytteessä määritelty jokin rajattu tekoaika. Sen pitäisi sitten olla jotain muuta rikollista toimintaa, mitä voitaisiin epäillä henkilön jatkavan, Liippo sanoo.