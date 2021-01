Liika luottamus saattaa kostautua: Uusien asuntojen rakennusvirhekiistojen määrä on jatkanut kasvuaan – "Saumat irvistävät, laatoitukset hammastavat ja kaadot ovat pielessä"

Ei tavatonta nousua

Kuluttajariitalautakunnassa on tällä hetkellä vireillä satoja valituksia. Lautakunnan näkökulmasta työmaa on isohko. Käsiteltävinä on suurilta osin uuden asunnon kaupan vakuuden vapautuksia, joissa voi olla monesti paljonkin virheperusteita.