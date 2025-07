Parveke petti, nuori nainen putosi kuolemaansa: Näin Vantaan traaginen parveketurma tapahtui – kukaan ei joudu vastuuseen

Parvekekaiteen pettäminen järkytti illanviettoa emännöinyttä vantaalaista.

Vantaan kuolemaan johtanut parveketurma oli nopea tilanne eikä tutkinnassa löytynyt ketään, jota näytön perusteella olisi voitu syyttää tapahtumista.

Syyttäjälaitos tiedotti kesäkuussa, että se ei nosta syytteitä Vantaan Tikkurilassa maaliskuussa 2023 sattuneesta parveketurmasta. Onnettomuudessa nainen kaatui päin parvekelasia, joka hajosi. Nainen putosi tämän seurauksena 7. kerroksen parvekkeelta maahan ja kuoli.

Poliisi tutki asiaa kuolemantuottamuksena ja osana tutkintaa selvitettiin erityisesti parvekekaideratkaisun säännöstenmukaisuutta.

Syyttäjä totesi päätöksessään, ettei esitutkinnassa saatu riittävää näyttöä siitä, että käytetty parvekeratkaisu olisi ollut tuolloin voimassa olleiden lakien, rakennussäännösten tai -määräysten vastainen.

– Käytetty rakenneratkaisu on ollut laajasti hyväksytty eri rakennuskohteissa ennen onnettomuutta. Kyse on ollut epätavanomaisesta ja poikkeuksellisesta parvekelasiin kohdistuneesta rasituksesta, jossa rakenteeseen kohdistuvien voimien selvittäminen luotettavasti jälkikäteen ei ole ollut mahdollista, syyttäjän tiedotteessa kirjoitetaan.

Myöskään parvekekaideratkaisun suunnittelusta tai rakentamisesta vastanneiden toiminnassa ei voitu osoittaa tahallisuutta tai rikosvastuuseen johtavaa huolimattomuutta.

Nuori nainen putosi seitsemännestä kerroksesta parvekelasin petettyä. Kuvassa viranomaisia onnettomuuspaikalla turman jälkeen. Naisen putoamispaikka merkattu punaisella.Poliisi

Nainen kaatui taaksepäin ja katosi

Tapaus sattui 2. maaliskuuta, kun samassa talossa asuneet naiset olivat viettäneet iltaa toisen naisen kotona. Alkoholia oli käytetty suhteellisen paljon ja eräässä vaiheessa iltaa oli siirrytty asunnon parvekkeelle.

Illanviettoa emännöinyt nainen oli ehdottanut siirtymistä sisälle, jolloin toinen nainen hänen mukaansa nousi tuolilta ripeästi, kääntyi kohti parvekkeen ovea ja kompastui jalkoihinsa.

– Jotenkin se kiepsahti niin, että kaatui sitten selkä edellä sinne sitä lasia päin, nainen kertoi kuulusteluissa.

Nainen kertoi, ettei itsekään voinut ymmärtää, miten hänen ystävänsä tilanteessa lensikin lasin läpi. Hänellä kesti hetki ymmärtää, mitä juuri näki.

– Mietin jotenkin päässäni, että [uhri] vaan katosi siitä yhtäkkiä ja mietin, että menikö se sisälle vai mitä siinä tapahtui. Se tuntui jotenkin niin mahdottomalta se mitä siinä tapahtui.

– Olin jotenkin todella epäuskoinen siinä. Sitten kokeilin kädellä sitä kaiteen lasia, tai siis sitä kohtaa missä se lasi oli ollut, että meneekö se todella siitä läpi. Jotenkin varmaan siinäkin varmistin itselleni, että se mitä näin, todella tapahtui, nainen kertoi.

Nainen soitti tämän jälkeen tapahtuneesta hätäkeskukseen.

Uhri putosi puisen terassikaiteen päälle. Kaide hajosi putoamisen seurauksena.Poliisi

Putosi seitsemännestä kerroksesta

Tilanne oli naisen mukaan äärimmäisen nopea. Uhri kaatui nopeasti ja vain katosi parvekkeen reunan ylitse.

Parvekekaiteen lasiruutu oli turmassa irronnut kiinnikkeistään. Nainen putosi ruudun mukana parvekekaiteen läpi.

Seitsemännestä kerroksesta pudonnut nainen putosi maassa olevan puisen terassikaiteen päälle. Iskun voimasta kertoo, että kaide hajosi turmassa.

– Näin vain sellaisen mustan möykyn. Ja mietin, että onko toi oikeasti [uhri]. Siinäkin minulla meni hetki tajutessa, että se on oikeasti se, tilannetta todistanut nainen kertoi.

– Jotenkin tuntuu edelleen ihan epätodelliselta koko tapahtuma. Ihan kuin se olisi unta, hän totesi kuulusteluissa.

Parvekekaiteen kiinnikkeistä irronnut lasiruutu putosi terassikaiteen molemmille puolille. Parvekelasi on rikkoutunut osuessaan maahan.Poliisi

"Jotain erikoista tässä on tapahtunu"

Esitutkinnasta käy ilmi, että asiaa tutkittiin laajasti. Tutkinnassa kuultiin muun muassa viranomaistahoja, parvekekaideratkaisun suunnitteluun ja hyväksymiseen osallisia sekä lasien testaamiseen osallistuneita.

Täyttä selvyyttä asiaan ei saatu. Asiassa kuultiin muuatta diplomi-insinööriä, joka kertoi ottaneensa asian selvittelyn erittäin vakavasti tapahtuneen kuoleman takia.

– Olen tutkinut tätä asiaa perinpohjaisesti ja olen tutkinut myös muita kaideratkaisuja. Näkemykseni mukaan tämä tapahtuma on jäänyt hämärän peittoon ja jotain erikoista tässä on tapahtunut, kun lopputulos on ollut se, että ihminen on sen lasin läpi pudonnut, hän totesi poliisille.

Kyseisen kerrostalon parvekkeet määrättiin turman jälkeen käyttökieltoon. Sittemmin parvekkeille tehtiin muutostyöt, joilla lasit tuetaan paremmin paikalleen, ja asukkaat pääsivät taas käyttämään parvekkeitaan.

Onnettomuuskohteesta noudettu ja koottu lasi.Poliisi