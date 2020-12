Asuntomarkkinat pomppasivat takaisin kevään epävarmuudesta – kauppamäärät nousseet vuoden takaiselle tasolle

Uusissa asunnoissa kaupankäynti hiljaisempaa

Pääkaupunkiseudun vuokratarjonta hidasti vuokrien nousua

Vuokrien nousu pääkaupunkiseudulla on taittunut, sillä tarjonta on kasvanut kysyntää nopeammin, Nordea kertoo. Tämä on näkynyt esimerkiksi siinä, että vuokrailmoitusten määrä on kasvanut alkuvuoteen verrattuna 37 prosenttia ja keskimääräinen aika asukkaan saamiseen vuokra-asuntoon on pidentynyt vajaalla viikolla.