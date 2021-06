Temppuileeko ilmalämpöpumppu? Näistä asioista valitetaan eniten – tämä seikka on kuluttajan hyvää pitää mielessä

– Niitä tuli kaikkiaan 196 kappaletta, kun tänä vuonna on tullut 97 kappaletta. Tuulettimista valitetaan huomattavasti harvemmin. Viime vuonna vain viisi kertaa ja tänä vuonna yhden kerran, Kilpailu ja kuluttajaviraston johtava asiantuntija Raija Marttala kertoo.

Kuluttajan on hyvä muistaa, että myyjän vastuu ei lopu takuuajan päättymiseen. Ostajan on syytä kertoa myyjälle, minkälaiseen tilaan laite tulee.

– Suurin osa yhteydenotoista liittyy erilaisiin vikoihin. Pumppuihin on tullut teknisiä vikoja joko takuun aikana tai pian sen päättymisen jälkeen. Joissain tapauksissa vasta usean käyttövuoden jälkeen, Marttala toteaa.

Myyjän vastuu säilyy koko laitteen käyttöiän

Kuluttaja ei saa kuitenkaan korjausta enää ilmaiseksi, vaan joutuu maksamaan osan siitä. Perusteena korjaukselle tulee olla, että laite on paremmassa kunnossa korjauksen jälkeen.

Ilmalämpöpumppuja asennettu väärin

Rikkoutumisen lisäksi ilmalämpöpumppujen vääristä asennuksista on vaadittu korvauksia. Pumppu on voitu asentaa esimerkiksi vinoon. Silloin laitteesta saattaa valua kondensiovettä tai kylmäainetta.

– Laitteeseen kertyvät nesteet voivat aiheuttaa kosteusvaurioriskin, jos pääsevät vuotamaan. Näistä tulee riitoja, että kuka on vastuussa mistäkin. On tärkeää selvittää, johtuvatko ne laitteesta, asennuksesta vai käyttäjästä, Marttala pohtii.

Käyttäjä on siis voinut käyttää laitetta väärin tai on laiminlyönyt huoltoa tai puhdistamista. Kuluttajalla on myös vastuu antaa kaupanteon yhteydessä myyjälle riittävät ja oikeat tiedot siitä, mihin laite asennetaan ja mihin tarkoitukseen se hankitaan.