Onko 14 neliön miniyksiö fiksu sijoitus ja kannattaako maksaa 11 000 euroa neliöltä? Näin hankit asunnon, jonka arvo ei sula pois!

Ensiasunnon ostajien määrä on romahtanut 15 vuoden takaisesta ja heidän keski-ikänsä on yhä korkeampi.

Tuorein tilasto on vuodelta 2018, jolloin ensiasuntonsa osti kuitenkin 22 026 suomalaista. Tänäkin vuonna on kuitenkin odotettavissa, että tämän "elämän suurimman hankinnan" tekee yli 20 000 ihmistä.

14 neliön miniyksiö yli 150 000 eurolla

– Meillä on iso osa Suomea, jossa olisi edullisia asuntoja. Ensiasunnon ostajan haasteena on kuitenkin se, onko töitä ja mikä asunnon arvo on sitten, kun laina on maksettu pois, Metsola selittää.