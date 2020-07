Espoon luksusalueella "taloyhtiöhelvetin" keskelle joutunut isännöitsijä irtisanoutui – yksi asukas nostanut useita oikeusjuttuja: "Kaikki aika meni riidellessä"

Espoon Westendissä komeassa ja kalliissa taloyhtiössä asuva Laine syyttää taloyhtiön hallitusta ja osin isännöitsijääkin väärinkäytöksistä ja rikoksista ja on nostanut omaa taloyhtiötään vastaan jo neljä eri kannetta.

Niistä yksi ratkesi hiljattain, kun korkein oikeus antoi asiassa Laineen näkökantoja puoltavan ratkaisun.

Laine sanoo olevansa keskellä "taloyhtiöhelvettiä".

Hänen ja hänen vaimonsa mukaan taloyhtiö laistaa kunnossapitovastuutaan Laineiden talon siinä osassa, joka on muutettu niin kutsutusta ryömintätilasta varastotilaksi 1980-luvun lopussa.

Taloyhtiössä on kahdeksan erillistä taloa, eikä muissa taloissa ole vastaavaa muutosta tehty.

Yksinkertainen ongelma

Kärjistyneiden riitojen keskelle on joutunut taloyhtiötä isännöivä SKH Isännöinti, joka on nyt päättänyt panna pillit kokonaan pussiin tämän taloyhtiön kohdalla.

SKH Isännöinti on irtisanonut sopimuksensa taloyhtiön kanssa, ja sopimus päättyy jo heinäkuun aikana.

– Ei siitä tullut mitään, kun kaikki aika meni riidellessä. Meidän toimialamme ei ole henkilöriitojen käsittely. Ei meillä ole sellaiseen aikaa, isännöitsijä Markku Kulomäki naurahtaa.

– Se on hyvä taloyhtiö hiton hienolla paikalla, mutta ihmisten välit ovat ajautuneet niin tulehtuneiksi, ettei ongelmia ole enää helppo ratkaista. Sinänsä taloyhtiön ongelmat eivät ole mitenkään erikoisia vaan sellaisia, joita on melkein jokaisessa muussakin taloyhtiössä. On luonnollista, että asioista ollaan eri mieltä.

Kulomäen mukaan Westendin taloyhtiön perusongelma on yksinkertaisesti se, ettei ole päästy sopuun siitä, mitkä yhtiön tilat kuuluvat taloyhtiön kunnossapito- ja korjausvastuuseen ja mitkä eivät.

Taloyhtiön hallituksen kanta on, että Laineiden talon lisäosa ei kuulu taloyhtiön vastuulle.

– Näiden asioiden tulkitseminen ja käsittely voi olla vaikeaa ja sinänsä pidänkin ihan hyvänä sitä, että yksi osakas eli Jari Laine on lähtenyt hakemaan ratkaisua käräjillä. Hän on ajanut ponnekkaasti oman talonsa asiaa.

Kulomäen mukaan taloyhtiössä asuu voimakkaita persoonallisuuksia, joiden ei ilmeisesti ole helppo antaa periksi omista näkökannoistaan.

– En halua ottaa riidoissa kantaa puoleen enkä toiseen, mutta sanoisin kuitenkin, että taloyhtiön hallitus on mielestäni tehnyt erinomaista ja pyyteetöntä työtä. Hallitus on toiminut tunnollisesti ja vastuullisesti. Hallituksella on riidoissa sovintohaluja, tietenkin.

Edellisen kerran isännöintitoimisto vaihtui talossa reilut kaksi vuotta sitten.

"Kaikki korjataan"

Kulomäen mukaan taloyhtiössä on korjattu kaikki, mikä kuuluu yhtiön vastuulle, ja korjataan jatkossakin. Ne osat, jotka eivät kuulu yhtiön vastuulle, on jätetty korjaamatta.

Taloyhtiössä on Laineiden talon lisäksi toinenkin talo, jonka omistajat ovat kokeneet taloyhtiön laiminlyöneen kunnossapito- ja korjausvastuutaan heidän osaltaan.

Omistajat ovat teettäneet taloonsa kosteus- ja homevauriotutkimuksia omalla kustannuksellaan ja kertovat käyttäneensä niihin rahaa kymmeniä tuhansia euroja.

Kulomäki katsoo, että tässäkin asiassa taloyhtiön hallitus on toiminut vastuullisesti.

– Ei sen talon ongelmia ole kukaan koskaan kiistänyt. Kaikki kyllä korjataan. Niin on kirjattu korjaussuunnitelmiin.

Laineiden saamaa isännöitsijäntodistusta, joka on Jari Laineen mukaan peräti 63 sivua pitkä, Kulomäki kommentoi näin:

– Siinä isännöitsijäntodistuksessa on 11 sivua, kun normaalisti isännöitsijäntodistuksissa on noin kuusi sivua. Todistukseen on kirjattu taloyhtiön korjausohjelmia ja hallituksen päätöksiä ja tietoja myös oikeusprosesseista. Kaikki riita-asiat ovat mukana. Ei sen todistuksen ole tarkoitus mitenkään provosoida Laineita. Toki myönnän, että sellaisella todistuksella voi talon myyminen olla mahdotonta.

Taloyhtiön kohta jo 900 000 euroon kasvavaa velkaa Kulomäki ei pidä ongelmana, sillä raha käytetään korjausinvestointeihin, mikä on kaikkien yhtiön osakkaiden etu.

Kärsimystä ja rahanpolttoa

Markku Kulomäki sanoo kuitenkin, että Westendin taloyhtiö ei ole edes vaikein ja riitaisin, mitä hän on urallaan nähnyt.

– Ei lainkaan. Riitoja on yleensä sitä enemmän, mitä vanhempia ovat talot ja mitä enemmän niissä on korjattavaa. On vaikea päästä sopuun siitä, millainen pitäisi olla talon kunnon perustaso. Tässä taloyhtiössä vain ovat henkilösuhteet täysin solmussa, mikä vaikeuttaa ratkaisun hakemista.

Kulomäen mukaan paras tapa ratkaista tämänkin talon riidat olisi istua yhdessä neuvottelupöydän ääreen, vaikka se olisi kuinka vaikeaa, ja ottaa juristit mukaan. Ratkaisu kyllä löytyisi, jos siihen todella olisi pyrkimystä.

Kun ratkaisu on löydetty, voi jokainen tehdä omalla talollaan mitä haluaa, ja vaikka myydä sen.