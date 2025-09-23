Liettuan parlamentti myönsi tiistaina maan asevoimille valtuudet ampua alas minkä tahansa maan ilmatilaa rikkovan droonin.

Päätös tuli sen jälkeen, kun Liettua ilmoitti kahden venäläisen droonin pudonneen sen alueelle.

Tähän asti Liettuan armeija on voinut kohdistaa toimia drooneihin vain, jos ne on todettu aseistetuiksi tai jos ne muodostavat välittömän uhan valtiolle tärkeille kohteille. Uusi laki astuu voimaan lokakuussa.

– Nyt voimme reagoida nopeasti kaikilla keinoilla, mukaan lukien droonien tuhoaminen, sanoi puolustusministeri Dovile Sakaliene.

Huolena ilmatilanloukkaukset

Uusi laki antaa Liettuan puolustusvoimien komentajalle oikeuden sulkea osia maan ilmatilasta, sekä määrätä drooneja ammuttavaksi.

Liettua pyysi elokuussa Naton lisäilmapuolustusta sen jälkeen, kun kaksi sotilasdroonia lensi sen alueelle Valko-Venäjältä. Tanska puolestaan ilmoitti tiistaina, että maan päälentokentällä Kööpenhaminassa havaittujen droonien aiheuttama lentoliikenteen keskeytys liittyy epäiltyihin venäläisdroonien loukkauksiin ja muihin häiriöihin eri puolilla Eurooppaa.

Viro kertoi perjantaina, että kolme venäläistä MiG-31-hävittäjää rikkoi sen ilmatilaa 12 minuutin ajan ennen kuin Naton hävittäjät saattoivat ne pois alueelta.

Puola ilmoitti, että noin 20 venäläistä droonia tunkeutui Puolan ilmatilaan syyskuun 9.–10. välisenä yönä. Osa niistä ammuttiin alas Naton hävittäjien toimesta, ja tapaus johti puolustuksen vahvistamiseen Euroopan itärajalla.

Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin mukaan droonien lähettäminen maanantaina Kööpenhaminan lentokentän lähelle oli vakava hyökkäys yhteiskunnan avaininfrastruktuuria kohtaan.

– Tämä on osa kehitystä, jota olemme viime aikoina havainneet muiden droonihyökkäyksien, ilmatilaloukkauksien ja Euroopan lentokenttiin kohdistuneiden kyberhyökkäysten muodossa, Frederiksen sanoi tiistaina.

Frederiksen viittasi taannoisiin Puolaan ja Romaniaan kohdistuneisiin droonihyökkäyksiin sekä Venäjän hävittäjien tekemään Viron ilmatilan loukkaamiseen viime viikolla.