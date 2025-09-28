Ilmatilan on kerrottu olevan suljettuna ainakin Suomen aikaa aamuseitsemään.
Puolassa ilmatila on suljettu Lublinin ja Rzeszowin kaupunkien lähellä.
Lentoseurantasivusto Flightradar 24:n mukaan ilmatila on suljettu maan turvallisuuden varmistamiseen liittyvän, suunnittelemattoman sotilaallisen toiminnan vuoksi.
Ilmatilan on kerrottu olevan suljettuna ainakin Suomen aikaa aamuseitsemään.
Puolan asevoimien operatiivinen johto kertoi varhain aamulla viestipalvelu X:ssä, että Puola on määrännyt koneita ilmaan Venäjän Ukrainaan tekemien ilmaiskujen vuoksi. Asevoimien mukaan toimien tarkoituksena on turvata ilmatila sekä suojella kansalaisia.
Ukrainalaismedia Kyiv Independentin mukaan Venäjä kohdisti Kiovaan ja muihin ukrainalaiskaupunkeihin massiivisen ohjus- ja drooni-iskun sunnuntain vastaisena yönä.
Räjähdyksiä on median mukaan raportoitu Kiovan lisäksi muun muassa Zaporizhzhjassa.
