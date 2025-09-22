Kööpenhaminassa on suljettu lentokenttä.

Tanskan suurimmalla lentokentällä Kööpenhaminassa on poliisin mukaan keskeytetty kaikki lentoliikenne maanantaina.

Syynä ovat havaitut dronet lentokentän alueella. Poliisin mukaan alueella havaittiin kahdesta neljään suurta dronea, uutisoi Reuters.

Kaikki lähdöt ja laskeutumiset Kööpenhaminan lentokentällä keskeytettiin kello 20.26 paikallista aikaa (klo 18.26 GMT) drone-havaintojen vuoksi, kerrottiin FlightRadarin X-palvelussa julkaisemassa viestissä. Ainakin 15 lentoa oli ohjattu muille lentokentille.

Lentokentän edustaja vahvisti, että kaikki liikenne oli pysäytetty, mutta kieltäytyi kommentoimasta asiaa tarkemmin.

Poliisitutkinnasta tai lentoliikenteen jatkumisesta ei ole vielä aikatauluarviota.

Lähde: Reuters