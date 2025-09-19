Venäjän sotilaslentokone loukkasi Viron ilmatilaa.

Euroopan ja Naton viranomaiset kertovat, että Viron ilmatilaa on loukattu.

Ilmatilaloukkauksen takana kerrotaan olevan Venäjän sotilaslentokone. Aiheesta uutisoi uutistoimisto Reuters.

Viron hallituksen mukaan kolme venäläistä MIG-31-hävittäjää saapui luvatta maan ilmatilaan. Ilmatilaloukkauksen kerrotaan kestäneen 12 minuuttia.

Useat maat ovat raportoineet Venäjän tekemistä ilmatilaloukkauksista lähiaikoina.

Tällä viikolla Venäjä kiisti loukanneensa Romanian ilmatilaa droonillaan vajaa viikko sitten. Nato- ja EU-maa Romanian mukaan venäläinen drooni tunkeutui lauantaina sen ilmatilaan Ukrainaan kohdistetun hyökkäyksen aikana. Romania lähetti ilmaan kaksi hävittäjää, jotka jäljittivät venäläistä droonia maan ilmatilassa, kunnes se katosi tutkasta.

Myös Puola on raportoinut Venäjän ilmatilaloukkauksista.

Puolan ulkoministeri Radoslaw Sikorski sanoi, ettei kyse voinut olla vahingosta.

Venäjä on kiistänyt, että Puola olisi ollut sen droonien kohteena. Puolan mukaan droonit loukkasivat sen ilmatilaa 19 kertaa. Puolan ilmavoimat ampui droonit alas Hollannin, Italian ja Saksan avustamana. Alasammutut droonit aiheuttivat omaisuusvahinko, mutta henkilövahingoilta vältyttiin.

Ilmatilaloukkauksia on raportoitu myös Romaniasta. Venäläisdroonin kerrotaan olleen maan ilmatilassa vajaan tunnin ajan. Droonia seurasi kaksi F-16-hävittäjää, eikä siitä ollut vaaraa väestölle.

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan droonipuolustus on yksi uusista painopistealueista.

– Me varaudumme kaikkiin mahdollisiin riskeihin ja myös panostamme ilmatorjuntaan ja ilmapuolustukseen, jotta sellaista mahdollisuutta ei pääsisi syntymään, että Venäjä tekisi virhearvioita, Häkkänen kertoi MTV:lle aiemmin.

Häkkäsen mukaan tilanteessa, jossa Suomen ilmatilaan tunkeutuisi sotilasobjekti, hävittäjillä on riittävät voimankäyttöoikeudet niiden torjumiseen.