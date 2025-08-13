Jekaterina synnytti lentokentän vessassa ja hylkäsi vauvan pönttöön – haluaa nyt huoltajuuden takaisin

Venäläisnainen synnytti viime lokakuussa Antalyan lentokentän invavessassa Turkissa. Nyt vankilasta vapautunut nainen haluaakin äidiksi.

Viime vuoden lokakuussa venäläinen, silloin 18-vuotias Jekaterina Burnashkina, oli matkalla lomaltaan Turkin Antalyasta takaisin Venäjälle.

Nainen ei omien sanojensa mukaan tiennyt olevansa raskaana ja synnytti täysin yllättäen vauvan Antalyan lentokentän invavessassa, kertovat muun muassa venäläismedia sekä turkkilainen lehti Hürriyet.

Burnashkina jätti vastasyntyneen vauvan vessanpönttöön ja pakeni paikalta. Vauva ehti olla vessanpöntössä 12 minuuttia, kunnes lentokentän henkilökunta löysi hänet. Tyttövauva kiidätettiin sairaalaan.

Kova tuomio lieveni

Venäjän konsulaatin tietojen mukaan Burnashkina ja hänen matkalla mukana ollut äitinsä yrittivät nousta kotimaahansa vievään koneeseen välittömästi synnytyksen jälkeen. Heidät kuitenkin pidätettiin lentokentällä.

Turkin oikeuslaitos katsoi, että Burnashkina oli syyllistynyt läheisen sukulaisen murhayritykseen ja hänet tuomittiin 15 vuoden vankeusrangaistukseen. Naisen äiti vapautettiin syytteistä.

Fontanka-sivuston mukaan naisen asianajaja teki kuitenkin tuomiosta valituksen, minkä jälkeen tuomio lieveni hovioikeudessa. Burnashkina sai alle vuoden mittaisen tuomion lapsensa hylkäämisestä.

Heinäkuussa Burnshkina pääsi vapaaksi ja palasi takaisin Venäjälle. Hän on kertonut venäläismedialle vaativansa nyt oikeuden kautta tyttärensä huoltajuutta.

– Haluan hakea tyttäreni, haluan sitä todella paljon. Olen nähnyt tyttäreni valokuvia. Haen tyttäreni ja kasvatan hänet itse Venäjällä, ja vanhempani auttavat minua, Burnashkina sanoi.