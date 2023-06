Lentoyhtiö alkaa punnita matkustajiaan – näin päätöstä perustellaan

New York Post, Today ja NBC News kertovat, että uusiseelantilainen lentoyhtiö Air New Zealand aikoo pyytää joitain kansainvälisten lentojensa matkustajia punnittavaksi osana painotutkimusta. Tarkoitus on noin kuukauden aikana pyytää yli 10 000 matkaajaa astumaan vaa'alle.

Lentoyhtiön mukaan pakollinen toimenpide

Air New Zealand avasi asiaa tiedotteessa. Siinä kerrotaan, että tutkimus on olennainen lentokoneen turvallisen ja tehokkaan toiminnan kannalta. Yhtiön mukaan tutkimus tehdään siviili-ilmailuviranomaisten vaatimuksesta.

Tutkimuksessa lasketaan matkustajien keskipaino, koska tiedotteen mukaan tämä tieto auttaa lentokoneita toimimaan tehokkaammin ja pysymään tasapainossa.

Aiemmin yhtiö teki saman tutkimuksen kotimaan lennoilla

New York Postin mukaan Air New Zealand on aiemmin toteuttanut tutkimuksen vuonna 2021 kotimaan lentojensa yhteydessä. Nyt koronapandemian jälkeen lentomatkailu on jälleen huipussaan ja yhtiö haluaa tutkia asiaa myös kansainvälisten matkaajien osalta.

Tiedotteessa tutkimuspäätöstä kommentoi Alastair James, joka työskentelee kuormanhallinnan asiantuntijana Air New Zealandissa.

– Punnitsemme kaiken lentokoneeseen menevän rahdista ja aterioista ruumassa kuljetettaviin matkatavaroihin. Asiakkaiden, miehistön ja käsimatkatavaroiden osalta käytämme keskipainoa, jonka saamme tästä tutkimuksesta, hän kertoo.

Anonyymi ja vapaaehtoinen tutkimus

Painotutkimus on määrä tehdä Aucklandin kansainvälisellä lentokentällä 29. toukokuuta ja 2. heinäkuuta välisenä aikana joidenkin lähtevien Air New Zealandin lentojen sisäänkäynnillä. Tiedotteessa kerrotaan, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja se tehdään anonyymisti.

Käytännössä tieto matkustajan painosta syötettäisiin suoraan tietokoneen uumeniin ja se tallennettaisiin sinne anonyyminä muiden tuhansien matkustajien painotietojen kanssa.

– Tiedämme, että vaa’alle astuminen voi olla pelottavaa. Haluamme kuitenkin vakuuttaa asiakkaillemme, ettei näyttölukema ole esillä. Kukaan ei näe painoasi, emme edes me. Tämä tehdään täysin anonyymisti, James kertoi.

Toistaiseksi muut eivät ole ottaneet mallia

NBC News -median ilmailuasiantuntija John Cox arvioi, että muutkin lentoyhtiöt saattavat tulevaisuudessa hyödyntää painotutkimusta.

– Lennon turvallisuuden kannalta on kriittisen tärkeää tietää, paljonko kone painaa. Ne on sertifioitu toimimaan tietyllä tavalla tietyllä painolla, hän selittää.

Yhdysvaltain ilmailuviranomainen FAA kertoi NBC Newsille lähettämässään tiedotteessa, että Yhdysvalloissa toimivat lentoyhtiöt voivat päättää, miten ne haluavat noudattaa paino- ja tasapainomääräyksiä.

Todayn mukaan amerikkalaiset lentoyhtiöt ovat aiemminkin hyödyntäneet lääketeollisuuden dataa laskeakseen, paljonko matkustajat painavat. Median mukaan ei ole viitteitä siitä, että toistaiseksi siellä oltaisiin ottamassa mallia tästä uusiseelantilaisyhtiön tutkimuksesta.

New York Post kertoo myös, että maaliskuussa TikTokissa keräsi katsojakertoja video, jolla lentoyhtiön työntekijät pyytävät erästä matkustajaa matkatavaravaa’alle punnittavaksi, koska hänen painonsa suhteen oli epäselvyyksiä. Hänen kerrotaan joutuneen punnittavaksi muiden matkaajien nähden. Ilmeisesti ei ole tiedossa, missä tapaus sattui tai mikä oli sille perimmäinen syy.

