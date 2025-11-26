Kahta kansalliskaartin jäsentä on ammuttu Valkoisen talon lähellä Yhdysvalloissa Washingtonissa, kertoo turvallisuusministeri Kristi Noem.
Poliisin mukaan toisen ammutun tilanne on kriittinen päähaavan takia. Häntä ammuttiin lähietäisyydeltä.
Poliisi kehottaa ihmisiä välttämättään aluetta, jossa ammuskelu tapahtui. Tilanne on kuitenkin poliisin mukaan hallussa, alue on eristetty ja yksi epäilty on pidätetty.
Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeri Kristi Noem on vahvistanut ampumisen ja kertoo sen kohteina olleen kaksi kansalliskaartin jäsentä.
Hän kertoo, että Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusvirasto tekee yhteistyötä paikallisen poliisin kanssa kerätäkseen lisätietoja asiasta.
Washingtonin poliisin mukaan ampumavälikohtaus tapahtui korttelin päässä Valkoisesta talosta.
Presidentti Donald Trump oli uutistoimisto Reutersin mukaan tapahtuma-aikaan Floridassa, jonne hän on matkustanut kiitospäivän viettoon.
Valkoinen talon lehdistösihteerin mukaan Trumpille on annettu tilannekatsaus tapahtuneesta.
Yhdysvaltain ilmailuviranomaisen FAA:n mukaan lähdöt Ronald Reaganin kansalliselta lentokentältä Washingtonissa on keskeytetty turvallisuussyistä.
Juttu päivittyy.