Minnan Finnair-lento myöhästyi helmikuussa, korvauspyyntöä ei ole alettu edes käsitellä – KKV: "Ei missään nimessä kohtuullista"

Minna odottaa vielä neljän kuukauden jälkeen Finnairin korvauskäsittelyä. Kuluttaja voi pyytää viivästyskorkoa korvaukselleen.

Minna Heinonen on odottanut neljä kuukautta, jotta Finnair käsittelisi hänen 600 euron vakiokorvaushakemuksensa myöhästyneestä lennosta.

Heinonen ja hänen tyttärensä olivat lähdössä Thaimaahan helmikuussa Finnairin lennolle, kun saivat viestin lennon viivästymisestä noin 4 tuntia ennen lennon lähtöä.

– Olimme juuri lähdössä kotoamme matkalaukkujemme kanssa, kun saimme viestin.

Lentokentällä oli myöhästymisen vuoksi virvokkeita tarjolla, mutta Heinosen mukaan Finnair ei tiedottanut siitäkään heille.

Lennon myöhästymisen takia Heinonen menetti etukäteen maksetun taksimatkan lentokentältä hotellille sekä hotellin kanssa sopiman aikaisen check-in -palvelun.

Palattuaan matkaltaan Heinonen teki reklamaation Finnairille maaliskuun lopussa.

Finnairilla "poikkeuksellisen pitkä" jono

Hän pyysi EU:n lainsäädännön mukaista vakiokorvausta lentonsa viivästymisestä.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tarjoaman taulukon mukaan vakiokorvaus yli 4 tunnin myöhästymisestä lennolle EU:n ulkopuolelle on 600 euroa.

Heinonen kertoo, että Finnair ei ole ottanut vielä edes käsittelyyn heidän korvausvaatimustaan.

– Finnairilta ei ole mitään kuulunut, olen yrittänyt soittaa, mutta siellä aina tuntien jono.

MTV Uutiset on nähnyt alkuperäisen sekä toteutuneen lentosuunnitelman ja Finnairin kanssa käydyn kirjeenvaihdon tapaukseen liittyen.

Minnan ja hänen tyttärensä lomamatka myöhästyi pahemman kerran.

Aiemmin Finnair kertoi MTV Uutisille, että jo yli kolmen kuukauden käsittelyaika on "poikkeuksellisen pitkä".

– Keskimääräinen lentolippujen takaisinmaksuaikamme on tällä hetkellä 4–6 viikkoa suurten korvaushakemusmäärien vuoksi, Finnairin viestintäpäällikkö Marjo Hämäläinen vastasi viime viikolla MTV:lle.

Hämäläinen kertoo, että kevään aikana joinakin kuukausina Finnairille on tullut jopa nelinkertainen määrä korvaushakemuksia normaaliin verrattuna.

Finnair on korvaushakemusten suuren määrän takia lisännyt korvauskäsittelyssä automaatiota, ja yhtiö on lisännyt korvauskäsittelijöiden määrää.

KKV: "Ei missään nimessä kohtuullista"

Kilpailu- ja kuluttajaviraston ryhmäpäällikkö Mikko Saastamoinen sanoo MTV Uutisille, että vakiokorvausten eikä kulukorvausten käsittelyyn ole säädetty aikarajaa.

– Jos lento perutaan, ja kuluttaja valitsee lipun hinnan palautuksen, se pitäisi palauttaa lain mukaan viikon sisällä. Muihin korvauksiin ei ole säädetty aikarajoja, mutta ne tulisi käsitellä mahdollisimman ripeästi.

Saastamoinen huomauttaa, että joka tapauksessa on kyse matkustajien rahoista.

– En pidä missään nimessä kohtuullisena usean kuukauden odotusta.

Kuluttaja voi vaatia korkoa

Kuluttaja voi olla halutessaan tilanteesta yhteydessä uudestaan Finnairiin sekä vaatia viivästyskorkoa rahasummalleen.

Lipun hinnan palauttamisessa viivästyskorko alkaa juosta viikon jälkeen lennon peruuntumisesta, muissa tapauksessa kuukauden jälkeen korvausvaatimuksen esittämisestä.

– Viivästyskorkoa tulee kuitenkin itse vaatia. Sitä voi vaatia missä tahansa prosessin vaiheessa, Saastamoinen sanoo.

Etenkin mikäli kyseessä on usean kuukauden odotus, kuluttaja voi olla yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.

Poikkeuksellinen määrä yhteydenottoja

KKV onkin saanut poikkeuksellisen määrän yhteydenottoja liittyen Finnairiin tänä vuonna.

Saastamoisen mukaan KKV on saanut yhteensä 650 yhteydenottoa Finnairiin liittyen tänä vuonna. Hän ei osaa sanoa, kuinka moneen asiaan liittyy korvauskäsittelyn viivästyminen, mutta ne ovat korostuneesti esillä.

–Yhteydenottojen lukumäärä on kuitenkin huomattavan suuri.

Saastamoisen mukaan mistään muusta yrityksestä ei ole oltu yhteydessä näin paljon.

– Tähän mennessä yhteydenottoja Finnairista on enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä, hän kertoo.

